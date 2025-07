Ballando con le Stelle, Totti dice no. E Milly ora punta su Chanel

IPA Milly Carlucci

Niente da fare per Milly Carlucci. Neanche quest’anno è riuscita a portare sulla pista di Ballando con le Stelle Francesco Totti. Dopo averlo avuto ospite a Sognando Ballando con le Stelle la conduttrice Rai sperava di riuscire a convincere il Pupone a fare il concorrente della prossima edizione del suo programma di punta. Ma l’ex marito di Ilary Blasi si sarebbe rifiutato categoricamente e la presentatrice avrebbe ripiegato su un altro componente della famiglia, sua figlia Chanel.

Chanel Totti a Ballando con le Stelle 2025?

Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia nella sua rubrica Chicchi di Gossip, Francesco Totti avrebbe rifiutato la proposta di partecipare a Ballando con le Stelle 2025. Ignoti i motivi di questo rifiuto: forse la necessità di dedicarsi ad altri progetti, forse la voglia di non mettersi in gioco in un contesto così complesso come quello della danza.

Ad ogni modo Milly Carlucci, col suo piglio deciso e determinato, avrebbe deciso di virare su Chanel Totti, la secondogenita di Ilary Blasi e l’ex calciatore della Roma. La giovane ha da poco compiuto diciotto anni e attorno alla sua figura c’è tanta curiosità. Attivissima sui social, ha fatto parlare molto con la sua ultima festa di compleanno, letteralmente da sogno. E una sua eventuale partecipazione a Ballando, regalerebbe sicuramente quel quid in più allo show.

“Le trattative sono in corso…”, ha assicurato Parpiglia, lasciando intendere che Chanel potrebbe davvero debuttare sul piccolo schermo a suon di valzer e cha cha cha. E in questo modo il suo esordio in televisione avverrebbe sicuramente in un contesto elegante, dove si sono messi in gioco tanti eredi di volti noti, decisi a scrollarsi di dosso certe etichette e pregiudizi. Come Anna Lou Castoldi, la figlia di Morgan e Asia Argento, che si è fatta conoscere al grande pubblico per quella che è realmente, conquistando innumerevoli telespettatori.

I probabili concorrenti di Ballando con le Stelle 2025

Al momento nessun concorrente di Ballando con le Stelle 2025 è stato ufficializzato. Le indiscrezioni sul cast sono però, come sempre, tantissime. Stando a quanto riporta Chi, Milly Carlucci vorrebbe a tutti i costi Barbara D’Urso, che ha già avuto come ballerina per una notte lo scorso anno.

Per la conduttrice napoletana sarebbe sicuramente un’ottima occasione di rilancio in Rai dopo due anni di assenza dal piccolo schermo. “Milly Carlucci ha incontrato anche Martina Colombari – fa sapere sempre la rivista – sta corteggiando l’attrice ed ex Miss Italia ed è convinta di poterle strappare un sì”.

Ma in lizza per il dancing show che lo scorso anno ha visto trionfare Bianca Guaccero ci sarebbero anche: Melissa Satta, il cantante Rosa Chemical (che ha dato scandalo a Sanremo per il bacio con Fedez), la conduttrice Lorena Bianchetti e il campione olimpico Alex Schwazer.

Francesca Pascale, inizialmente data in trattativa, non sarà tra i concorrenti (ma potrebbe fare un’apparizione da ospite). Flavio Insinna, invece, ha smentito seccamente le voci che lo volevano in pista: “Si può andare a cena anche senza parlare di lavoro”, ha scritto con ironia sui social, spegnendo l’entusiasmo dei fan.

Ballando con le Stelle prenderà il via il prossimo 27 settembre e andrà avanti fino a dicembre. Confermata l’intera giuria composta da: Carolyn Smith, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto.