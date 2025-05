Sognando… Ballando con le Stelle, top e flop: Milly Carlucci inossidabile, ma non basta

Fonte: IPA Milly Carlucci

Quattro puntate, uno spin-off per celebrare i 20 anni di Ballando: con Sognando… Ballando con le Stelle, abbiamo sognato un po’ anche noi, nonostante le difficoltà nel palinsesto. A vincere è stato Chiquito, che ora entra nel cast fisso dei maestri. Cosa abbiamo apprezzato? Milly Carlucci è inossidabile: la “Generalessa”, così viene chiamata, ha fronteggiato anche una situazione non facile, soprattutto quando la seconda puntata dello show è iniziata quasi alle 23.

Milly Carlucci inossidabile. Top

Non c’è nulla da aggiungere: Milly Carlucci è inossidabile sotto ogni punto di vista. C’è chi si è “lamentato” di non essere stato invitato o citato, ma le puntate di Sognando… Ballando con le Stelle erano solo quattro e di certo racchiudere due decenni di storia televisiva non era facile. Ha spento polemiche con eleganza, ha condotto la seconda puntata dalle 23 senza (quasi) battere ciglio, si è scontrata anche con la festa Scudetto della Serie A, con Maria De Filippi e Uomini e Donne. Ma lei è andata avanti senza fare una piega. Questo, però, non è stato sufficiente: dal punto di vista degli ascolti, lo spin-off non ha brillato né replicato il successo del format “madre”. Per Milly, però, gli ascolti sono stati comunque un “miracolo”, visto il periodo particolare, dopo la scomparsa di Papa Francesco e il Conclave.

L’ospitata di Francesco Totti. Tra top e flop

C’era chi si aspettava di più: Francesco Totti, durante l’ospitata a Sognando… Ballando con le Stelle, non si è sbottonato più di tanto. Certo, ha firmato il contratto (ma molti lo hanno fatto e non sempre sono tornati), ma chissà. Ed è anche vero che Totti non è un uomo di molte parole, anzi. Ma sarebbe interessante vederlo alle prese con la gara di Ballando con le Stelle, e del resto la stessa Carlucci, da Bruno Vespa a Cinque Minuti,

Chiquito è il nuovo maestro di Ballando. Top

Tra i top dell’edizione troviamo naturalmente Chiquito, nuovo maestro di Ballando con le Stelle: è stato il ballerino cubano a vincere. Si è esibito sulle note di Conga insieme a un’altra delle concorrenti storiche del programma (che ha vinto), ovvero Wanda Nara. A decretare la vittoria è stata la giuria tecnica, composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Guillermo Mariotto, i Tribuni del Popolo e i social.

Wanda Nara e la coppa rubata. Flop

“Nei momenti più brutti e più belli, c’era la danza”. Un momento difficile per Wanda Nara: la separazione da Icardi è su tutti i giornali da tempo, ormai. Di tempo ne è passato da quando ha vinto l’edizione del 2023 di Ballando, ma il suo ritorno è stato nel segno della polemica, e ha ammesso che Icardi le ha rubato la coppa. La samba con Chiquito, però, non è andata benissimo. L’impressione? Ha dato più spazio al suo personaggio e al suo vissuto, e non al ballerino.

Giuria che convince non si cambia. Top

La giuria di Ballando con le Stelle (e di Sognando… Ballando) è sempre la stessa, composta dai mitici Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Guillermo Mariotto. Oltre a Milly Carlucci e Paolo Belli, sono anche loro il cuore e l’anima di questo show: le battute, i commenti, le osservazioni. Tra i top dell’edizione.