Sognando… Ballando con le stelle, le pagelle della seconda puntata: Totti non si sbottona (7), Milly va di fretta (8)

Fonte: IPA Francesco Totti

Non è stata una serata facile per Milly Carlucci e il cast di Sognando… Ballando con le stelle. Lo spin off della trasmissione di Rai 1 ha dovuto rinunciare alla consueta prima serata e posticipare l’inizio di quasi due ore. La “colpa” è di Jannik Sinner, che ha tenuto l’Italia con il fiato sospeso mentre, dopo una lunga partita all’ultimo colpo, si guadagnava un posto in finale agli ATP Finals di Roma.

Seppur in ritardo, però, la padrona di casa – affiancata come sempre da Paolo Belli e dalla sua orchestra di talentuosi musicisti – è riuscita a intrattenere il pubblico a casa. Il merito, certamente, è anche degli agguerriti ballerini professionisti, in gara per aggiudicarsi un posto da maestro nell’edizione autunnale della trasmissione. E se la danza resta la protagonista assoluta, nella serata di venerdì 16 maggio arriva anche il calcio, rappresentato dal campione Francesco Totti, ospite d’eccezione della seconda serata di Sognando… Ballando con le stelle.

Milly Carlucci impeccabile nonostante tutto. Voto: 8

Milly Carlucci è una veterana del piccolo schermo, maestra indiscussa della conduzione, nulla può scalfirla. La spumeggiante bionda non perde l’aplomb neppure quando costretta a iniziare con ore di ritardo. Si presenta col trucco perfetto e un look impeccabile, con la situazione sotto controllo nonostante qualche piccolo errore dalla regia nel corso della serata. Che professionista, come potremmo non promuoverla a pieni voti?

Natalia Titova e Massimiliano Rosolino adorabili. Voto: 10

Sono belli come sempre e ancora più simpatici di come li ricordavamo. Sul palco di Ballando con le stelle tornano Natalia Titova e Massimiliano Rosolino. La ballerina e il nuotatore, il cui amore scoppiò proprio nel corso della trasmissione Rai, scendono in pista con un pizzico di nostalgia e non riescono a trattenere una lacrimuccia rivedendo la sala prova dove si conobbero tanti anni fa. Oggi sono una famiglia, mamma e papà di due bellissime bambine. È vero, non sono di certo l’unica coppia a essere nata nel dietro le quinte di Ballando, da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice a Simona Ventura e Giovanni Terzi. Natalia e Massimiliano, però, erano e restano i più simpatici. E stasera diventano anche i più romantici. Un bel 10 con cuoricino per loro.

Francesco Totti non si sbottona. Voto: 7

Diego Armando Maradona, Zeman, Bobo Vieri, Batistuta e Paolo Rossi: sono stati parecchi, nel corso degli anni, i campioni del pallone che Milly Carlucci e la sua squadra di professionisti hanno trasformato in ballerini. Con Francesco Totti, però, sembra non esserci proprio niente da fare. Il bomber romano accetta finalmente l’invito, “prima avevo da fa’” si giustifica, ma si rifiuta categoricamente di sostituire le scarpette chiodate con quelle da danza. Commenta severo e ironico le performance dei colleghi ma non rischia di imitarne le imprese. “Mai dire mai” è l’unica concessione alla padrona di casa, ma a considerare l’andazzo, forse Totti preferirebbe fare il giudice che il ballerino. Sappiamo bene che il calciatore non è uomo di troppe parole (non una parola neppure sul chiacchieratissimo divorzio da Ilary Blasi), ma a pensarci non sarebbe affatto male averlo nel tavolo della giuria. Gli diamo un 7, con possibilità di recupero.