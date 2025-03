Fonte: IPA Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

La storia d’amore tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice continua a far sognare i tanti loro ammiratori che li hanno seguiti nel corso dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, dove i due si sono conosciuti e hanno coltivato la scintilla iniziale scoppiata tra di loro. La conduttrice e il ballerino hanno conquistato la vittoria del dancing show, portando a casa anche un sentimento così solido da consentire a Bianca Guaccero di cominciare a parlare di progetti futuri importanti, come una possibile seconda gravidanza.

La coppia, però, è messa alla prova, in questa prima fase della loro conoscenza dalla lontananza visto che, dopo la vittoria a Ballando con le stelle, Giovanni Pernice è tornato in Inghilterra dove lavora da diverso tempo. In ogni caso, ogni volta che può, Bianca Guaccero raggiunge il fidanzato nella sua patria adottiva per passare del tempo con lui, seguendolo nei suoi impegni lavorativi.

Così è stato anche di recente e la conduttrice televisiva ha raccontato i loro giorni d’amore nel paese straniero con un video, pubblicato sul suo canale Instagram ufficiale.

Bianca Guaccero, il video dall’Inghilterra con Giovanni Pernice

Bianca Guaccero sta vivendo un periodo molto positivo, dopo la sua esperienza a Ballando con le stelle. La conduttrice televisiva, infatti, è stata protagonista di nuovi progetti televisivi negli ultimi mesi, tra cui anche la conduzione del PrimaFestival insieme a Gabriele Corsi e Mariasole Pollio. Ma la presentatrice sarebbe in lizza anche per prendere il timone di un ambizioso show, che andrà in onda durante la stagione estiva.

Anche per quanto riguarda l’amore, Bianca Guaccero ha svelato di vivere un momento di grande felicità, al fianco di Giovanni Pernice, che ha di recente raggiunto in Inghilterra. Nel video condiviso dalla presentatrice sui social si vedono i due felici, camminare uno al fianco dell’altro. In seguito il ballerino è immortalato sul palco di un teatro, dove si è esibito e dietro le quinte dello stesso, intento a firmare gli autografi per i suoi ammiratori.

Bianca Guaccero ha anche usato la sua ironia nei confronti del fidanzato, in attesa di esibirsi con una vestaglia pesante, tanto che la presentatrice l’ha affettuosamente chiamato: “Nonno Giovanni, cosa posso portarle da bere, ha bisogno di qualcosa? Una coperta?”. In seguito la conduttrice ha chiesto al compagno se fosse pronto a esibirsi, prendendolo nuovamente in giro: “Nella sua versione più sexy”.

Il filmato della conduttrice continuava con altri momenti dietro le quinte dello show del fidanzato, che lei avrebbe già visto tre volte, tanto da conoscerne molto bene i passi: “Lo so a memoria, adesso posso fare io il suo ruolo”.

Bianca Guaccero, il saluto social al fidanzato

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice stanno vivendo i primi mesi d’amore lontani, visto che il ballerino lavora in Inghilterra e presto potrebbe iniziare una nuova avventura televisiva, nella casa del Grande Fratello Vip inglese. In un video condiviso su Instagram, la conduttrice televisiva ha raccontato i giorni d’amore in Inghilterra con il fidanzato, chiudendo il filmato con dei baci e il momento in cui il suo aereo decolla per tornare in Italia, accompagnando le immagini con una scritta piena d’amore: “A presto”.

Bianca Guaccero ha raccontato, nell’ultima puntata di Verissimo, che il fidanzato è riuscito a farle ritornare il sorriso, dopo delle esperienze complicate e che con lui l’amore le sembra finalmente qualcosa di facile.