IPA Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, il tenero messaggio

Bianca Guaccero è uno dei personaggi televisivi nostrani che si è fatta notare di più durante l’ultima stagione televisiva. La conduttrice, infatti, ha partecipato all’ultima edizione di Ballando con le stelle, incontrando il favore dei telespettatori che, anche grazie al televoto, le hanno regalato la vittoria dell’edizione.

In coppia con la presentatrice, ha mostrato la sua bravura un insegnante di ballo italo-inglese al suo debutto nel famoso show televisivo del sabato sera di Rai Uno. Si tratta di Giovanni Pernice che, a poco a poco, sulla pista, è riuscito a conquistare il cuore della sua compagna di ballo.

I due hanno mostrato il loro amore sui social, con foto e video piene di dolcezza ma, da qualche tempo, i sostenitori della coppia sono preoccupati perché i post condivisi dei due ballerini sono diminuiti. Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, infatti, non si sono più mostrati in pubblico insieme e in molti hanno sospettato che ci fosse una crisi tra di loro.

Adesso un commento della presentatrice televisiva ha spazzato via ogni dubbio e confermato l’amore forte che lega i due vincitori dell’ultima edizione di Ballando con le stelle.

Bianca Guaccero, il dolce commento

Bianca Guaccero ha svelato in diverse occasioni di aver trovato l’amore vero con Giovanni Pernice, durante la sua esperienza a Ballando con le stelle, in cui i due volti noti gareggiavano in coppia. La conduttrice televisiva ha anche rivelato che vorrebbe mettere su famiglia con il fidanzato e, in diverse occasioni, si è mostrata mentre lo raggiungeva a Londra per un weekend d’amore.

Di recente, però, i due sembrano distanti e non condividono degli scatti dei loro momenti di coppia. Oltre a ciò, Bianca Guaccero ha condiviso sui social delle frasi che hanno insospettito i suoi numerosi sostenitori, facendo pensare che potessero essere un campanello d’allarme di una presunta crisi con Giovanni Pernice.

Ma, di recente, la conduttrice televisiva ha dimostrato nuovamente il suo amore per il ballerino con un dolce commento, condiviso sotto un suo post social. Nel contenuto digitale, infatti, Giovanni Pernice annunciava la sua riconferma nel cast di Ballando con le stelle anche per la prossima stagione televisiva con un video divertente, in cui cambiava anche outfit: “Vi devo dare un annuncio importantissimo, però prima cambio outfit. Del resto per Ballando con le stelle, lo sapete, ci vuole stile. Ci vediamo, arrivo presto”. La fidanzata non ha perso occasione per esprimere la sua gioia per il successo lavorativo del compagno: “Vai amore”, accompagnando la sua frase con diversi cuoricini rossi.

Giovanni Pernice, di nuovo a Ballando

Bianca Guaccero ha confermato che l’amore con Giovanni Pernice va a gonfie vele e la conduttrice è pronta a supportare il fidanzato nella sua nuova avventura a Ballando con le stelle. L’attesa per il ritorno del ballerino sulla famosa pista da ballo è alta, come confermato anche dalla produzione del programma televisivo: “L’anno scorso ha spazzato la pista di Ballando con le stelle, conquistando tutti con il suo talento e carisma, ma ora la sfida ricomincia”.

Oltre al vincitore dell’ultima edizione hanno già confermato la loro presenza nel cast del dancing show anche Giada Lini e Nikita Perotti.