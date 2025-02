Bianca Guaccero, un figlio con Pernice? “Lo vorrei. Con lui un colpo di fulmine”

Fonte: IPA Bianca Guaccero, 10 look che hanno fatto la storia (tra eleganza e un solo flop)

Un vero e proprio colpo di fulmine: così Bianca Guaccero descrive in poche, significative parole, l’amore che sta vivendo per il ballerino Giovanni Pernice, conosciuto durante l’edizione numero 19 di Ballando con le Stelle, e con il quale sta vivendo una vera e propria favola piena di progetti e sogni da realizzare.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, i progetti per la famiglia

Intervistata dal settimanale Gente, la bella conduttrice Bianca Guaccero ha parlato molto della sua carriera e del momento felice che sta vivendo, ma soprattutto ha posto l’accento su uno degli ingredienti fondamentali della sua attuale vita, l’amore: “Tra noi è stato un colpo di fulmine, avvenuto a Ballando. All’inizio io ero diffidente e disillusa. In amore non mi mettevo in gioco da un bel po’, dopo la separazione da Dario Acocella, mi ero creata una comfort zone in cui ero al riparo dalle sofferenze, ma certo non ero felice” racconta Bianca parlando del rapporto con Giovanni. Un amore nato per caso sul palco di Ballando con le Stelle, dove Bianca partecipava come concorrente e Giovanni lavorava come ballerino professionista, una passione esplosa tra un tango e un walzer, ma che a distanza di mesi, dura e si consolida ogni giorno di più.

E infatti, forte di questo rapporto nato all’improvviso ma già così solido, Bianca Guaccero ha rivelato di avere progetti ben precisi per la coppia. Innanzitutto Pernice sarebbe in procinto di lasciare Londra, città in cui vive e lavora da diversi anni, per trasferirsi a Roma e vivere finalmente la quotidianità con Bianca e sua figlia Alice, ma non solo: la conduttrice non ha nascosto il suo desiderio di avere un altro figlio e ha dichiarato “Sinceramente avrei voluto più di un figlio nella vita. Quindi, se un domani il destino vorrà, ne sarei contentissima…” lasciando aperta la possibilità di una futura gravidanza.

Giovanni Pernice e Bianca Guaccero: un amore che ha abbattuto ogni diffidenza

Bianca Guaccero, protagonista recentemente del PrimaFestival, racconta nell’intervista di come, durante la trasmissione di Milly Carlucci, Giovanni abbia abbattuto ogni sua resistenza facendole capire di potersi di nuovo fidare ed affidare ad un uomo. Il loro rapporto infatti si basa da sempre su una profonda condivisione, tanto che la Guaccero ha dichiarato più innamorata che mai: “Giovanni non mi guarda, mi vede. Coglie la mia essenza. E se scorge un momento di down, nel quale non mi sento all’altezza, mi infonde coraggio, mi stimola a dare il meglio, facendomi capire che spesso sono i blocchi, le paure, ad autosabotarmi nelle situazioni. Giovanni è uno straordinario motivatore ed è la prima persona nella vita, a parte i miei genitori, che tifa veramente per me, per la mia realizzazione. Mi vuole vedere felice, ci tiene che io insegua i miei sogni ed è orgoglioso di ciò che faccio”.

Dunque un rapporto nato per caso ma promettente, che ha saputo superare anche un momento personale e lavorativo di Giovanni piuttosto difficile. Mentre il ballerino si trovava a Londra per registrare le puntate di Celebrity Hunted infatti, gli erano state mosse pesanti accuse da parte di Amanda Abbington, sua partner a Ballando con le stelle UK. La donna lo aveva accusato di bullismo e ne era seguita un’inchiesta che era stata commentata anche da Milly Carlucci, la quale aveva dichiarato “La storia di Giovanni è una storia particolare e da noi non si sarebbe verificata. Dopo nove mesi non è emerso nulla”

Dopo quell’episodio però la BBC aveva annunciato nuove misure di sicurezza per i partecipanti del programma come la presenza di un membro del team durante le prove in sala e l’introduzione di due figure, una per tutelare i ballerini professionisti e una per le celebrità in gara.