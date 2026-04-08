Bianca Guaccero smentisce le voci sulla gravidanza e il matrimonio con Giovanni Pernice: “È presto”

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Bianca Guaccero smentisce i rumors sulla gravidanza

Momento d’oro per Bianca Guaccero. Dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle, la conduttrice attraversa una fase personale e professionale che sa di conferme e nuovi inizi.

Tra progetti in arrivo, una relazione che cresce senza forzature con Giovanni Pernice e quella leggerezza rara che arriva quando tutto sembra andare nella direzione giusta, il momento è di quelli da assaporare.

Intanto, però, i rumors di fondo non mancano: tra voci di gravidanza e ipotesi di nozze imminenti, lei sceglie di rallentare il racconto. La felicità c’è, ma senza fretta: per i grandi passi, dice, è ancora presto.

Bianca Guaccero smentisce i rumors della gravidanza

Li abbiamo visti affiatati, sorridenti e anche un po’ magnetici sulla pista di Ballando con le Stelle. È lì che, nel 2024, è nata la loro storia: da allora Bianca Guaccero e Giovanni Pernice non si sono più lasciati e il loro legame sembra crescere giorno dopo giorno.

Eppure, nonostante la complicità evidente, non è ancora il momento di parlare di allargare la famiglia. Almeno, non secondo loro. Da tempo ormai, tra fan e gossip, si rincorrono voci su un possibile matrimonio e persino su una gravidanza. Suggestioni romantiche, certo, che però la conduttrice ha scelto di mettere subito in pausa.

In un’intervista a La Stampa, Bianca ha infatti raccontato: “Già dopo tre mesi ci chiedevano quando ci saremmo sposati… e mo’ un figlio? Ragazzi, così funziona Beautiful. A casa mia no”.

Non è una questione di sentimenti, anzi. È piuttosto una scelta consapevole, che ha a che fare con i tempi e con le esperienze. “Proprio perché vengo da un matrimonio finito e ho una figlia, la mia priorità assoluta, so che prima di tutto bisogna conoscersi negli alti e nei bassi della vita. È così che si costruisce la prima casa: quella dell’intimità del cuore. Fatto questo, puoi costruire un nido di mattoni: convivere, sposarti o fare figli. Ora è presto”.

D’altronde, la loro storia ha qualcosa di cinematografico: un amore nato tra un passo di danza e l’altro, suggellato anche da un tatuaggio condiviso, simbolo di un momento importante. Per Bianca, l’arrivo di Giovanni ha segnato un vero cambio di prospettiva.

“Gianni mi ha insegnato a fidarmi nuovamente dell’amore e degli uomini. Il nostro è un legame speciale, completamente alla pari: prima tendevo a elevare l’altro, anche a discapito delle mie esigenze perché mi sembrava che il partner fosse sempre meglio di me” ha raccontato la conduttrice.

“Gianni mi ha insegnato il valore della condivisione. Con lui mi sento affiancata e più leggera. Ho capito che l’unico vero errore, che mi trascinavo dietro, era concepirmi sempre da sola: tenevo per me i momenti di tristezza per non appesantire gli altri. O forse avevo solo paura: nella fragilità ci si sente più nudi, esposti”.

Bianca Guaccero, la nuova avventura lavorativa

Per ora, quindi, niente “sì” e nessun bambino all’orizzonte. Tra le priorità di Bianca c’è anche il lavoro, che continua a regalarle nuove occasioni.

Dal 10 aprile tornerà su Rai 1 con la versione speciale di Dalla strada al palco: sei puntate in prima serata da condividere con Carlo Conti, Nino Frassica e Mara Venier. Un nuovo capitolo da vivere, passo dopo passo, proprio come tutto il resto.