Bianca Guaccero e Giovanni Pernice “pronti per il grande passo”

Altro che crisi, come qualcuno ha spifferato di recente: la conduttrice e il ballerino sono più uniti che mai dopo Ballando con le Stelle

È passato quasi un anno dalla vittoria di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice a Ballando con le Stelle. E la coppia è più unita e affiatata che mai. Altro che crisi, come insinuato malignamente da qualcuno di recente: la conduttrice e il ballerino sono più innamorati che mai e pronti a portare la loro relazione ad un livello successivo.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice innamoratissimi

Stando ad un’indiscrezione riportata da Diva e Donna, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sarebbero pronti per il grande passo, quello della convivenza. Pronti finalmente, dopo un anno di amore a distanza, a viversi nella quotidianità.

“Ora che lui è stato riconfermato come maestro anche nella prossima edizione di Ballando con le Stelle, starebbero pensando di andare a vivere insieme. – scrive la rivista – Finora Pernice ha vissuto a Londra, dove peraltro lavora. Ma nei programmi di entrambi c’è quello di mettere su casa insieme e questa potrebbe essere la volta buona”.

Del resto la stessa Guaccero ha parlato già in passato, e più volte, dell’idea di andare a convivere con Pernice. “Vorrei costruire una nuova vita con lui”, ha rimarcato più volte Bianca. L’incontro con il ballerino ha rappresentato una rinascita sentimentale per la conduttrice e attrice di Bitonto, che ha alle spalle un doloroso divorzio da Dario Acocella, il regista dal quale ha avuto la figlia Alice che oggi ha undici anni.

La piccola ha già conosciuto il compagno della madre. Tra Giovanni e Alice c’è stato feeling fin dal subito e oggi i due sono affiatatissimi, “un’associazione a delinquere” li ha definiti scherzosamente Bianca. Al primo incontro, la ragazzina, giovane ma con un bel caratterino, ha esortato il ballerino: “Mi raccomando, Giovanni, fai diventare mia madre più competitiva”.

Un grande amore, quello per Giovanni Pernice, che ha travolto Bianca Guaccero: “Ha riportato il mio cuore a sorridere”, ha ammesso la soubrette in un’intervista a Verissimo. Una relazione serena, colma di risate, che ha atteso tanto. “Capisco oggi che quando trovi la persona giusta, è la cosa più facile del mondo. Prima, invece, mi sembrava la cosa più difficile”, ha aggiunto.

E sempre Bianca Guaccero non ha nascosto la voglia di allargare la famiglia, avere un altro figlio proprio da Giovanni Pernice che invece non si è mai sposato e non ha mai avuto eredi fino ad oggi. “Sarei contentissima di diventare di nuovo mamma, voglio costruire qualcosa di importante con lui”, ha confessato lei senza filtri.

Un tatuaggio d’amore per Bianca Guaccero e Pernice

In attesa di aggiornamenti sulla convivenza, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice hanno già immortalato la loro unione sulla pelle.

Per festeggiare la nascita del loro amore e la vittoria a Ballando con le Stelle, Bianca e Giovanni hanno scelto di fare un tatuaggio in comune, proprio la data del 21/12/2024, che li ha visti trionfare nella trasmissione condotta da Milly Carlucci.

“E come potremmo mai dimenticare quella data”, ha ribadito la Guaccero ai propri follower su Instagram, con tanto di foto che vede la coppietta scambiarsi un bacio appassionato, di quelli che ormai da mesi fanno sognare tutti i fan.