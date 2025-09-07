La romantica sorpresa di Bianca Guaccero per il compleanno di Giovanni Pernice

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

Crisi tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice? Neppure lontanamente. Alla faccia dei pettegolezzi, la conduttrice e il ballerino sono più innamorati che mai. Il loro amore, nato sulla pista di Ballando con le stelle, cresce ogni giorno più forte e i due non possono fare a meno di gridarlo al mondo. Per festeggiare i 35 anni di Giovanni, Bianca ha organizzato per lui una grande festa a sorpresa, dove non sono mancati momenti ricchi di emozione.

Compleanno a sorpresa per Giovanni Pernice

Giovanni Pernice ha compiuto 35 anni e ha scelto di trascorrere il giorno del proprio compleanno assieme alla sua amata Bianca Guaccero. Le cose, però, non sono andate come si aspettava, perché la fidanzata aveva per lui ben altri progetti. La conduttrice ha condotto Giovanni in una villa in Puglia e qui, invece di qualche giorno di solitario relax, il ballerino si è trovato ad attenderlo una folta folla di amici, colleghi e familiari. “Questa è stata la mia sorpresa che ho organizzato per lui” ha raccontato Bianca su Instagram.

Il video postato dall’ultima vincitrice di Ballando con le stelle, mostra una grande e allegra festa in piscina, tra balli sfrenati, panzerotti e deejay set. “Grazie agli amici, alla famiglia, e a tutti coloro che mi hanno aiutata per rendere questa giornata ancora più speciale” ha scritto lei. Tra il grande divertimento, anche un video dedicato al festeggiato, che ne ha ripercorso gli ultimi successi professionali e le più recenti gioie private. Si mostrano anche le prove in sala da ballo e la vittoria nel programma di Milly Carlucci dove l’amore tra Bianca e Giovanni è nato. E qui nessuno degli invitati riesce a trattenere una lacrimuccia.

Guaccero, insomma, è ormai, come si suol dire, cotta del suo Giovanni e per lui tira fuori tutto il romanticismo di cui è capace. “I love you. – gli scrive sui social – Ti auguro il meglio. Per sempre”. Mentre sulla golosa torta al cioccolato che ha scelto per fargli spegnere le 35 candeline, ha scelto di scrivere una dedica ancor più dolce: “Con tutto l’amore che posso”.

Il grande amore di Bianca Guaccero

Quando arrivò a Ballando con le stelle, Bianca Guaccero aveva il cuore spezzato e tanta paura dell’amore. Con Giovanni, però, il feeling fu immediato e combatterlo sarebbe stato vano. La conduttrice ha in seguito raccontato che il primo bacio ci fu già durante le prove e che in quel momento pensò: “È lui l’uomo giusto”. Quasi un anno dopo, l’ipotesi è stata più che confermata. I due sono una delle coppie più complici dell’estate, felici in vacanza e ormai a proprio agio con le reciproche famiglie.

Potrebbe insomma non essere così lontano quel matrimonio che il giudice Fabio Canino ipotizzò già nel corso di Ballando con le stelle. “Mi piacerebbe costruire una nuova vita insieme a lui” ha raccontato Guaccero a Verissimo. Perché Giovanni, “ha saputo tirare fuori tutto quello che poteva di me, sia nel ballo che nella vita. Lui non mi guarda, lui mi vede. Giovanni ha riportato il mio cuore a sorridere. L’ho aspettato tanto, ma è giusto così”. E se per le nozze forse è ancora presto, si dice che la felice coppietta stia preparando la convivenza.