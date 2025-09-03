IPA Giovanni Pernice e Bianca Guaccero

L’amore tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice? Procede a gonfie vele. La coppia, nata durante l’ultima edizione di Ballando con le Stelle – in cui hanno trionfato proprio loro – è innamoratissima. Tanto che torna di nuovo l’indiscrezione sul grande passo: complici e vicini, avevano smentito la presunta crisi poco tempo fa.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sarebbero “pronti al grande passo”

“Dal passo a due al grande passo”, questo il titolo del settimanale Chi. Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono vicini, hanno trascorso un’estate al bacio, tra Capri, la Sicilia, la Puglia e anche a Portofino, prima di tornare ai rispettivi impegni lavorativi. Sì, perché Ballando con le Stelle sta per ricominciare e vedremo di nuovo Giovanni Pernice in pista, ma stavolta farà coppia con Francesca Fialdini. Nelle ultime settimane sono stati spesso insieme, in quella che il settimanale descrive come una luna di miele collaudata. Già poco tempo fa, si era parlato di convivenza.

Nel corso dell’edizione di Ballando del 2024, questa coppia ha regalato più di un’emozione: non solo hanno dimostrato il loro feeling sulla pista da ballo, portando a casa la vittoria. Ma, alla fine, tra un passo e due e l’altro, si sono anche innamorati. Fabio Canino aveva persino ipotizzato un matrimonio. “La vostra storia è quella che più si avvicina alla fiaba. Bianca, hai fatto il tuo lavoro. La vostra storia d’amore ci porterà in Puglia al matrimonio, vorrei un lieto fine per voi”. La Guaccero aveva risposto di voler invitare tutti, mentre Pernice aveva detto: “Se vinciamo Ballando con le Stelle un pensierino lo facciamo”.

La storia d’amore tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

La presunta crisi è stata smentita dalla Guaccero stessa: spazzate via quelle voci, rimane una storia d’amore che procede spedita verso un nuovo capitolo. Magari la convivenza e, chissà, non appena si potrà, persino il matrimonio. Lei stessa si era raccontata a Oggi pochi mesi fa, parlando proprio del suo legame con Pernice, definendolo l’uomo giusto. “Ora posso confessarlo: il primo bacio è arrivato alle prove. Abbiamo iniziato il 9 di settembre e siamo andati in onda il 28. Se al primo bacio sento le farfalle nello stomaco, è lui, è l’uomo giusto“.

A Verissimo, tempo dopo, aveva confermato le sue sensazioni: “Il destino ci ha messi sulla stessa strada. Non è stato soltanto un maestro di ballo straordinario. Ha saputo tirare fuori tutto quello che poteva di me, sia nel ballo che nella vita. Lui non mi guarda, lui mi vede. Giovanni ha riportato il mio cuore a sorridere. L’ho aspettato tanto, ma è giusto così. Sogno innanzitutto di renderlo felice. Voglio essere il sole della sua vita. E se Dio vorrà, mi piacerebbe costruire una nuova vita insieme a lui. E quando dico ‘nuova vita’ intendo a 360 gradi. È vero che ho 44 anni, ma non bisogna mai smettere di sognare”. Ora, prima del rientro, la vacanza a Portofino, tra baci e coccole: il modo giusto per affrontare la nuova stagione lavorativa. E, chissà, anche il grande passo di cui parlano i giornali.