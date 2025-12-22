Bianca Guaccero e Giovanni Pernice verso le nozze: il dettaglio alla finale di Ballando

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sembrerebbero davvero pronti a compiere il grande passo. La coppia, nata sotto i riflettori di Ballando con le Stelle e cresciuta lentamente, spesso lontana dai riflettori, ha lasciato intendere che il matrimonio potrebbe essere più vicino di quanto si pensi. A far parlare, questa volta, non sono state foto rubate o indiscrezioni boccheggiate qua e là, ma un dettaglio preciso emerso durante la finale dello show di Rai1, andata in onda sabato 20 dicembre e condotta come sempre da Milly Carlucci.

La scena si è svolta in modo naturale, spontaneamente, ma proprio per questo non ha lasciato spazio a troppe interpretazioni. Bianca Guaccero era seduta tra il pubblico, com'è accaduto altre volte in quest'edizione di Ballando con le Stelle, a sostenere il compagno Giovanni Pernice, ballerino professionista che ha concluso questa stagione al secondo posto insieme a Francesca Fialdini. Solo un anno fa, peraltro, era lei a scendere in pista come concorrente, proprio accanto a colui che sarebbe diventato il suo compagno.

Poco prima dello scontro finale, mentre Francesca Fialdini si era allontanata per cambiarsi le scarpe e prepararsi alla coreografia decisiva, Giovanni Pernice è rimasto in studio accanto a Milly Carlucci. È stato in quel momento che la conduttrice, con il suo tono affettuoso e materno, l'ha detto, proprio come le zie più curiose e temute dei pranzi di Natale in famiglia: "Tu sei sempre pronto, sei un uomo da sposare". Una battuta senza dietrologie (forse), alla quale Pernice ha replicato sorridendo: "Chiedi a Bianca".

La reazione di Bianca Guaccero

La regia ha subito colto l’attimo, inquadrando Bianca Guaccero tra il pubblico. La sua risposta non è stata amplificata dal microfono, ma il labiale era chiaro: "Lo faremo, lo faremo". Una conferma, per molti, in particolare per i più romantici che sognano da un anno di vederla finalmente felice dopo anni trascorsi da single, a occuparsi con amore della figlia che per lei rimane una delle grandi priorità della vita.

L’ipotesi delle nozze, in realtà, circola già da tempo. Lo scorso settembre il settimanale Chi aveva parlato apertamente di "grande passo per la coppia", dopo averli fotografati insieme durante una vacanza estiva tra Capri e la Puglia, terra d’origine della conduttrice. Secondo il magazine, quel viaggio avrebbe avuto il sapore di una prova generale, una sorta di "luna di miele collaudata", vissuta godendosi gli affetti familiari e la quotidianità rilassante delle vacanze.

Non erano mancate, nei mesi precedenti, voci di una presunta crisi, circolate soprattutto a luglio. Illazioni che Bianca Guaccero aveva prontamente smentito, spiegando come il rapporto procedesse serenamente e senza difficoltà. Oggi, alla luce di quanto accaduto in diretta televisiva, quelle parole trovano una conferma ulteriore.

Se e quando arriverà l’annuncio ufficiale resta da vedere. Ma il dettaglio alla finale di Ballando con le Stelle sembra confermare più di mille dichiarazioni: una coppia solida, dopo circa un anno di frequentazione, che ha scelto la discrezione malgrado entrambi siano personaggi pubblici e che, forse, sta già guardando al futuro con un orizzonte ben definito.

