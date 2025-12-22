Bianca Guaccero e Giovanni Pernice verso le nozze: il dettaglio alla finale di Ballando

La coppia è più affiatata che mai e, ora, per Bianca Guaccero e Giovanni Pernice si potrebbero aprire le porte del matrimonio

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice verso le nozze: il dettaglio alla finale di Ballando
Giovanni Pernice e Bianca Guaccero

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sembrerebbero davvero pronti a compiere il grande passo. La coppia, nata sotto i riflettori di Ballando con le Stelle e cresciuta lentamente, spesso lontana dai riflettori, ha lasciato intendere che il matrimonio potrebbe essere più vicino di quanto si pensi. A far parlare, questa volta, non sono state foto rubate o indiscrezioni boccheggiate qua e là, ma un dettaglio preciso emerso durante la finale dello show di Rai1, andata in onda sabato 20 dicembre e condotta come sempre da Milly Carlucci.

Bianca Guaccero, il gesto di Pernice alla finale di Ballando

