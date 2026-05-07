Caterina Balivo è tornata a parlare di Al Bano e Romina, ma non solo. Dure le parole in studio contro la cantante. Ecco il pensiero di Jasmine Carrisi

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA

Caso Al Bano e Romina ma non solo. Caterina Balivo torna dopo pochi giorni a parlare di dissidi familiari nel mondo dei Vip. In studio Jasmine Carrisi, che si è espressa sul legame tra suo padre e l’ex moglie e partner. Spazio poi al ricordo di Sandro Giacobbe e ai rischi della chirurgia estetica.

Romina Power sotto accusa. Voto: 4

Al Bano e Loredana Lecciso non stanno insieme da pochi mesi, anzi. Sono una coppia consolidata, che ha messo al mondo dei figli. Nonostante ciò, però, lei si ritrova ancora sotto accusa da moltissimi fan e non solo.

Caterina Balivo ha mandato in onda una vecchia clip, che mostra Al Bano e Romina cantare insieme, con il pubblico di Antonella Clerici che pretende un bacio. Lui chiese rispetto al tempo per i suoi figli e la loro madre, ottenendo in cambio mugugni e una risposta problematica da parte di Romina: “Io amo l’Italia e amo te. (…) Il bacio ce lo diamo dopo”.

In studio è stata dura la reazione di Stefania Orlando, che si è scagliata contro la cantante. Ma ecco le parole più importanti, quelle di Jasmine Carrisi: “Ho sempre distinto il duo artistico dalla vita vera. Li seguivo spesso anche in concerto. Rivedendo queste immagini, penso che il pubblico non andrebbe alimentato”.

Sandro Giacobbe tra lacrime e polemiche. Voto: 7

Marina Peroni è tornata in studio per ricordare il suo Sandro Giacobbe, cinque mesi dopo la sua morte prematura. L’artista è scomparso a 75 anni, affiancato dai suoi affetti più grandi. Tra loro ovviamente anche la donna che gli aveva permesso di tornare a credere nell’amore.

Non riesce a trattenere le lacrime e la voce è tremendamente rotta mentre dice: “Mi manca da morire”. Chiede scusa, tentando di trovare la forza d’andare avanti. Ricorda che lui la faceva sempre ridere, anche nei momenti peggiori. Ora però non riesce a non versare lacrime nel ricordarlo e omaggiarlo: “Mi sono innamorata prima di lui e poi mi sono accorta di quanto fosse bello a 360 gradi”.

Non è poi mancata una vena polemica: “Voglio evitare di fare nomi, ma sono sincera. Siamo stati circondati da amici che ci hanno sostenuto. Sinceramente, tra colleghi invece c’è stato il deserto. Dopo 16 anni con lui, con tante cose viste e che ho scoperto, un po’ me l’aspettavo però. Alcuni colleghi dicevano d’essere suoi amici, ma gli amici non si comportano così”.

I funghetti di Giancarlo Magalli. Voto: 5

Un rapporto non semplice facile, quello tra Giancarlo Magalli e sua figlia Michela. La ragazza ha infatti dovuto fronteggiare il divorzio dei suoi genitori, dividendo poi il padre con il mondo televisivo.

Alcuni anni fa hanno poi fronteggiato i problemi di salute del conduttore, che ha raccontato l’esperienza in ospedale alla sua maniera: “Stavo simpatico a tutti? Eh, mi facevano i clisteri col sorriso. Mi davano poi dei funghetti, forse, perché avevo delle allucinazioni. Vedevo cose. Mi sono fatto tre film in testa”.

Simone e Giorgia, 30 anni di differenza. Voto: 5

Simone e Giorgia sono arrivati in studio con una storia d’amore non ordinaria. Lei ha 27 anni e, dopo una lunga relazione con un suo coetaneo, si è innamorata di un uomo più grande di lei di 30 anni.

Lui ha 57 anni, un’ex moglie e dei figli. Questi hanno un’età molto simile a quella della sua nuova compagna. I due spiegano però che tutti hanno ben accolto quest’unione. Ad avere qualche problema, in realtà, è una porzione del pubblico de La Volta Buona. Una signora ha infatti scritto alla Balivo: “Mica avrai intenzione di normalizzare le coppie con tanta differenza d’età? Poi noi donne adulta ci ritroveremo senza uomini a causa delle ragazze più giovani”.

La conduttrice ha però voluto difendere la propria scelta. Da donna non avrebbe mai invitato due persone, raccontando la storia di un’amante, spiega. Simone era totalmente single quando ha conosciuto Giorgia. Entrambi adulti e liberi di scegliere.

Nuovo intervento per Chiofalo. Voto: 2

Manuela Carriero, fidanzata di Francesco Chiofalo, ha svelato in studio che lui si sta sottoponendo a un intervento di tatuaggio istantaneo. Ma cosa vuol dire? “Consiste nel tatuare tutto il corpo o una porzione molto estesa in anestesia generale. Nel suo caso si tratta della schiena”.

Per alcuni è un approccio totalmente errato alla chirurgia, dal momento che si genera una costante rincorsa al ritocco, molto spesso tutt’altro che fondamentale. Nel caso di Chiofalo, lui sostiene di non riuscire a guardarsi allo specchio: “Mi vedo e mi viene un colpo”.

Non a caso in studio si affianca tutto ciò a un discorso sui rischi legati alla chirurgia. Presentati infatti ben due casi di persone comuni che hanno subito gravi danni alle labbra. Uno scenario che presenta diversi rischi, dall’affidarsi a personale non specializzato all’abuso dello strumento.

Il ritorno di Haitam. Voto: 6

Jasmine Carrisi si ritrova nuovamente a parlare del suo compagno, Haitam. È un po’ stranita dalla generale attenzione mediatica. I due sono ormai circondati dai paparazzi, al punto che in studio vengono mostrate foto che lei non conosceva.

Magalli si diverte con la sua solita ironia, non propriamente riuscita (“Ha il nome di un ciclomotore”), ma la ragazza non coglie e spiega una volta per tutte che non fa il rapper o il trapper: “Si veste in stile urban ma in realtà è un tiktoker”.