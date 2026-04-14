Francesco Chiofalo a Belve, pronto a diventare sindaco di Roma. Fagnani non si trattiene

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Ufficio Stampa Belve Francesco Chiofalo a Belve

Un’intervista fuori dagli schemi, a tratti surreale, quella di Francesco Chiofalo a Belve, il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani. Il confronto, caratterizzato da un tono leggero e dissacrante, ha più volte costretto la stessa padrona di casa a interrompersi per le risate, segno di una sintonia che ha reso l’ospitata particolarmente vivace.

L’intervista di Francesco Chiofalo a Belve

Francesco Chiofalo si è lasciato andare a Belve a delle dichiarazioni iperboliche, in linea con il suo personaggio. Incitato da Francesca Fagnani sul numero di relazioni avute, l’ex protagonista di Temptation Island ha risposto con una cifra volutamente esagerata, accompagnata da un’ironia che richiama lo stile caricaturale di alcuni personaggi cinematografici.

“Quando le hanno chiesto quante relazioni ha avuto, lei ha detto: famo trecentocinquanta”, ha incalzato la Fagnani. “Mi chiamano Chiofalo il nero e non per il colore della pelle…diciamo che sono esuberante da quel punto di vista!”, ha replicato Lenticchio.

E quando la Fagnani lo ha punto sulle ex, lui ha assicurato: “So’ convinto che se faccio un gesto me le ripiglio!”. Una certa dose di spacconeria che non ha lasciato indifferente la compagna di Enrico Mentana.

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Durante il confronto non sono mancati momenti più introspettivi. Incisiva la domanda della Fagnani sul rapporto con la propria immagine, soprattutto alla luce dei numerosi interventi di chirurgia estetica.

Chiofalo ha ammesso senza reticenze di aver affrontato molte operazioni, al punto da averne perso il conto, citando tra queste modifiche a orecchie, naso, zigomi e denti.

Un percorso che, tra ironia e consapevolezza, riflette un rapporto complesso con l’identità personale. Alla domanda se avesse mai temuto di non riconoscersi dopo gli interventi, l’influencer ha risposto con disarmante sincerità, lasciando emergere un lato più vulnerabile.

L’aspirazione a un ideale estetico – quello del “principe azzurro” – si è così trasformata, nelle sue parole, in qualcosa di diverso, quasi caricaturale, a dimostrazione di una continua ricerca di sé.

Nel finale, l’intervista ha preso una piega ancora più inattesa, con la dichiarazione della volontà del 36enne di candidarsi a sindaco di Roma. Un annuncio accolto con ironia dalla conduttrice, ma che Chiofalo ha accompagnato con alcune idee per la città, confermando un atteggiamento provocatorio ma non privo di ambizione.

Accanto agli aspetti più leggeri, non sono mancati momenti di maggiore intensità emotiva. Chiofalo ha raccontato anche di alcuni episodi di bullismo subiti in gioventù e la paura vissuta dopo la scoperta di un tumore al cervello, offrendo un ritratto più completo e meno stereotipato della propria figura.

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Francesco Chiofalo conquista Francesca Fagnani

Francesco Chiofalo ha letteralmente conquistato Francesca Fagnani. “Mai riso così tanto”, ha scritto la giornalista sui social condividendo uno scatto insieme al suo ospite dopo la registrazione della puntata. Una spontaneità che non avrebbe lasciato indifferente neppure gli addetti ai lavori.

Secondo alcune indiscrezioni, si starebbe valutando l’ipotesi di un suo ritorno nelle prossime puntate del programma di Rai2, con un ruolo leggero e dal taglio ironico pensato per intrattenere il pubblico. La decisione definitiva sarebbe attesa a breve. Indubbiamente un’occasione importante per la carriera televisiva del personal trainer romano.