Anticipazioni Belve del 14 aprile: Carlo Conti “birbante” e gli altri ospiti

Un Carlo Conti "birbante" come non lo avevamo mai visto, questo e altro nella seconda puntata di Belve in onda il 14 aprile su Rai 2

IPA Francesca Fagnani conduce Belve

Il graffio di Francesca Fagnani torna a colpire. Martedì 14 aprile va in onda Belve, come sempre in prima serata su Rai 2, con il secondo appuntamento di questa stagione. Dopo il debutto con l’iconica Amanda Lear, anche questa puntata promette di lasciare il segno grazie ai nuovi ospiti. Su tutti il conduttore Carlo Conti che, dopo l’esperienza come direttore artistico del Festival di Sanremo, compie un viaggio nei ricordi rivelando il suo lato più “birbante”.

Carlo Conti e la “dongiovannite”

Anche Carlo Conti ha ceduto al fascino di Francesca Fagnani. Senza dubbio è lui l’ospite più atteso della seconda puntata di Belve, pronto a mettersi in gioco, raccontando i lati di sé più inediti. Lo conosciamo come l’impeccabile conduttore che non sfora in scaletta neanche di un minuto (come dimenticare l’ultimo Sanremo), ma sullo sgabello più “scomodo” della TV si lascia andare come mai prima.

Conti racconta del suo passato sentimentale decisamente movimentato, segnato dalla “dongiovannite”: “Avevo due fidanzatine contemporaneamente. Una era venuta a trovarmi al mare e aveva il treno alle 16:55. Quell’altra arrivava alle 17:05. È partita 30 secondi prima che arrivasse l’altra. Ho fatto una corsa da un binario all’altro… Ero un po’ birbante“. Fagnani non perde occasione, poi, per domandargli della sua presunta bisessualità: “Ho solo un’idea fissa in testa… mi sono sempre trovato bene lì”.

Spazio anche per parlare della sua eredità televisiva. Promosso Stefano De Martino, che eredita da lui il testimone del Festival della Canzone italiana, ma ammette di sentirsi più vicino professionalmente a Nicola Savino.

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Le interviste a Giulia Michelini e Francesco Chiofalo

Ospite di questa puntata anche Giulia Michelini, attrice molto amata dal pubblico che, però, sembra avere intenzione di cambiare vita, ammettendo un senso di saturazione profondo verso il mestiere che l’ha resa celebre: “Vorrei avvicinarmi alla mia concretezza… vorrei ragionare su cosa ho veramente voglia di fare perché non sono sicura di voler arrivare alla fine facendo questo lavoro”. Che sia imminente un addio definitivo?

Spazio anche all’emozione per il racconto della maternità, arrivata giovanissima. L’attrice parla di un rapporto simbiotico con il figlio Giulio Cosimo, che oggi ha 21 anni: “Non sono una libera madre troppo ragazzina, gli sono troppo oltre sul collo… siamo cresciuti insieme”.

Terzo ospite di Belve è Francesco Chiofalo, l’influencer al centro delle critiche sui social per i suoi interventi chirurgici “estremi”, in ultimo il cambio di colore degli occhi (cheratopigmentazione). Chiofalo difende la sua scelta, parlandone come della realizzazione di un sogno d’infanzia: “Ognuno di noi con la sua pelle è libero di fare ciò che vuole”.

Quando e dove vedere la seconda puntata di Belve?

L’appuntamento con la seconda puntata di Belve è martedì 14 aprile, a partire dalle 21:20 su Rai 2. È possibile seguire la diretta anche in streaming su RaiPlay e on demand su Disney+, dove sono disponibili anche le stagioni precedenti. Il programma, diretto da Mauro Stancati, è ideato da Francesca Fagnani e scritto con Fabio Pastrello, Errico Buonanno, Francesca Filiasi, Valdo Gamberutti, Antonio Pascale, con la collaborazione di Chiara Capuani.