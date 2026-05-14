Il compleanno esclusivo di Chanel Totti, dal pool party al mini dress che brilla

Lontana da Roma e dalla famiglia, Chanel Totti ha festeggiato 19 anni con un party in piscina e una cena con le amiche, in cui ha indossato uno splendido abitino oro

Getty Images Chanel Totti ha festeggiato 19 anni con un party esclusivo

Chanel Totti ha spento 19 candeline e ha celebrato questo importante traguardo con una lunga giornata di festa. Non più solo “la figlia di” Francesco Totti e Ilary Blasi, ma protagonista assoluta del lifestyle contemporaneo, fresca del successo televisivo a Pechino Express dove ha saputo conquistare il pubblico con la sua ironia e spontaneità.

Dopo il primo brindisi a mezzanotte nella villa di famiglia all’Eur, la festa si è spostata in Campania per una serata esclusiva e all’insegna del divertimento più glamour, insieme alle amiche più care.

Lo scatenato pool party a Caserta

Per la prima “fase” dei festeggiamenti, Chanel Totti ha scelto di allontanarsi dal clamore della capitale per immergersi nell’atmosfera vibrante di una lussuosa location nel casertano, trasformando un semplice pomeriggio in piscina in un evento curato in ogni minimo dettaglio.

Il pool party è stato un momento dedicato interamente alle amiche storiche e alle figure più care, come Melissa Monti, che per lei è come una sorella. Tutte le invitate hanno sfoggiato un outfit coordinato composto da canotta e pareo, personalizzati con la scritta “Chanel 19” e tra tuffi in acqua, musica a palla e un allestimento con cuscini e gadget personalizzati, l’atmosfera è stata quella di una festa scatenata. E ben venga il divertimento.

Chanel magnetica con l’abito oro

Col calare del sole, il mood della festa è cambiato drasticamente, lasciando spazio a una cena scintillante e più glamour. Per il party serale, Chanel ha deciso di brillare (letteralmente) indossando una creazione capace di catturare ogni riflesso di luce. Il vero protagonista della serata è stato proprio lui, l’abito Ayla Oro Rosa firmato da Ilion, un mini dress prezioso interamente ricoperto di paillettes e brillantini che ha esaltato la sua silhouette con una grazia naturale.

La serata è proseguita tra brindisi e momenti di puro spettacolo, dove il karaoke è diventato l’anima del party, coinvolgendo tutti i presenti in un clima di gioia condivisa che ha trovato il suo culmine davanti a una torta monumentale.

Gli auguri di mamma Ilary Blasi e papà Francesco Totti

Oltre allo sfarzo e ai look mozzafiato, a rendere davvero speciale il diciannovesimo compleanno di Chanel è stato l’affetto profondo e pubblico dimostrato dai suoi genitori che, nonostante le vicende private, hanno saputo mettere al centro l’amore per la figlia.

Francesco Totti ha affidato a Instagram un messaggio breve ma da vero papà innamorato, pubblicando uno scatto della sua “bambina” accompagnato dalla dedica “Auguri vita mia”, col brano Complici di Gianna Nannini ed Enrico Nigiotti. Non meno dolce è stata la dedica di mamma Ilary Blasi, che ha scelto di percorrere il sentiero della nostalgia pubblicando una foto di Chanel da piccola, con i suoi riccioli biondi e lo sguardo vispo, definendola senza mezzi termini “Amore della mia vita”.

A completare il tutto, come una ciliegina su questo scambio di dediche, sono stati il tenero bacio sulla guancia e il “ti amo” sussurrato dal fratello Cristian durante il party. Il soldi fanno la felicità sì, ma l’affetto della propria famiglia e dei propri cari non ha prezzo.