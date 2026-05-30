Ilary Blasi, famiglia riunita alla comunione della piccola Isabel: mistero sulla presenza di Francesco Totti

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IPA Ilary Blasi festeggia la comunione di Isabel

Momento speciale per Ilary Blasi e la sua famiglia: la conduttrice, reduce dalla conduzione del GF Vip, ha trascorso una giornata memorabile accanto ai suoi figli.

L’occasione è tutt’altro che casuale: la piccola Isabel Totti, nata nel 2016, ha festeggiato la sua prima comunione. L’ultima nata di casa è stata circondata dall’affetto di mamma Ilary, della sorella Chanel e di tutta la famiglia allargata. Una cerimonia luminosa tra abiti bianchi, bomboniere e sorrisi che non hanno bisogno di filtri.

Eppure, scorrendo gli scatti condivisi sui social da Ilary e Chanel, qualcosa – o meglio, qualcuno – manca all’appello: Francesco Totti.

Isabel Totti festeggia la comunione: le dolci foto di Ilary

Mesi intensi quelli vissuti in casa Blasi-Totti. Ilary impegnata alla guida del Grande Fratello Vip, Chanel tra i protagonisti, e alla fine vincitrice, di Pechino Express. Eppure, quando si tratta dei momenti che contano davvero, la famiglia non si tira indietro.

E la prima comunione di Isabel è stata esattamente uno di quei momenti.

La più piccola di casa, candidissima nel suo abito bianco, ha festeggiato circondata da chi le vuole bene: mamma Ilary, la sorella Chanel, il fratello Christian e Bastian Müller. Un legame, quello tra i tre fratelli, che traspare chiaramente da ogni scatto: uniti, complici, sempre l’uno accanto all’altro nei momenti che contano.

Una festa all’aria aperta, con bomboniere, confetti di mille colori e sorrisi genuini che parlano da soli. Ilary, elegante e romantica, ha scelto un midi dress nero a pois abbinato a ballerine coordinate a quelle della piccola Isabel: un piccolo gesto di complicità tutto loro.

Le foto condivise nelle storie hanno fatto il pieno di cuori e auguri: i fan si sono riversati per celebrare la piccola Isabel. Ma gli occhi più attenti hanno notato un dettaglio che non è passato inosservato: nelle immagini condivise né da Ilary né da Chanel compare Francesco Totti, inizialmente lasciando pensare che, forse, l’ex capitano della Roma non fosse presente alla celebrazione.

Francesco Totti assente nelle foto della comunione di Isabel

Va detto, però, che la realtà potrebbe essere più sfumata di quanto sembri. Non è affatto certo che Totti non fosse presente alla festa: è possibile che l’ex capitano della Roma abbia semplicemente scelto di non comparire negli scatti condivisi sui social. Una distinzione non da poco.

E infatti, poco dopo l’uscita delle foto, Amedeo Venza ha condiviso uno scatto in cui appare anche Francesco alla cerimonia, sostenendo che, invece, ci fosse eccome.

Tra Ilary e Francesco il clima resta tutt’altro che disteso. La loro storia, che per anni ha fatto sognare milioni di italiani, si è trasformata in un lungo confronto giudiziario che sembra non voler finire.

Le ultime udienze si sono chiuse senza un accordo definitivo e, nel mezzo, ancora tanti nodi da sciogliere: il mantenimento dei figli, le spese della villa all’Eur dove vivono Ilary e i ragazzi, e la celebre guerra dei Rolex, una disputa che si trascina ormai da anni. Insomma, la parola “fine” è ancora lontana.

Eppure la vita, nel frattempo, è andata avanti per entrambi. Ilary ha ritrovato il sorriso accanto a Bastian Müller, l’imprenditore tedesco che le ha già regalato un anello di fidanzamento, con l’ipotesi di un matrimonio che circola sempre più concretamente. Due vite parallele e due capitoli diversi, con Isabel, Chanel e Christian a fare da filo conduttore tra l’una e l’altra.