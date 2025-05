Ilary Blasi, che lavoro fa Bastian Muller

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Ilary Blasi e Bastian Muller

Bello, di successo, ma anche avvolto nel mistero, Bastian Muller, fidanzato di Ilary Blasi, è un uomo – divenuto ormai una celebrità – di cui si sa ancora poco. Nonostante la sua relazione con la conduttrice proceda a gonfie vele (con tanto di proposta di matrimonio) non è ancora chiaro che lavoro fa Bastian Muller, nè quali siano le sue origini.

Le origini e il lavoro di Bastian Muller

Classe 1987, Bastian Muller (vero nome Bastian Muller-Pettenpohl) è nato a Wächtersbach, cittadina a poca distanza da Francoforte sul Meno, nella regione dell’Assia.

Bastian è l’erede di una famiglia di industriali, i Muller-Pettenpohl un tempo molto conosciuti in Germania e proprietari di un’azienda specializzata in scavi per pozzi e perforazioni.

Nel corso degli anni però l’azienda di famiglia, nata nell’Ottocento, si è rimpicciolita sempre di più e così il potere dei Muller-Pettenpohl. Proprio per questo Bastian Muller, nonostante sia descritto come un ricco ereditiero, si è dovuto rimboccare le maniche.

Ha infatti lavorato come maggiordomo dal 2007 al 2015 presso il Carlton Hotel di St Moritz, aiutando i clienti facoltosi nello shopping e svolgendo il ruolo di autista. In seguito Bastian ha deciso di seguire la sua ispirazione, fondando un’azienda che realizza insegne luminose.

Proprio per via delle sue esperienze lavorative, Bastian Muller parla perfettamente sia inglese che tedesco. Inoltre dopo l’incontro con Ilary Blasi ha iniziato a imparare anche l’italiano.

L’amore di Bastian Muller e Ilary Blasi

L’amore per Bastian Muller è arrivato all’improvviso per Ilary Blasi. Come ha raccontato la stessa conduttrice nel documentario Unica 2 su Netflix, si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine.

All’epoca infatti Ilary aveva appena chiuso il suo matrimonio con Francesco Totti (oggi legato a Noemi Bocchi) e, dopo polemiche e liti, era partita per un viaggio a New York con le amiche.

“Faccio il viaggio a New York – ha raccontato Ilary Blasi – e al ritorno incontro Bastian. Eravamo nella lounge, aspettavamo che l’imbarco iniziasse. Entra lui con un suo amico. Ci guardiamo e basta, ma c’è stato un gioco di sguardi…”.

“L’ho vista e dopo un po’ sono andato a chiederle come si chiamasse e da dove venisse”, ha confidato Bastian Muller alle telecamere del documentario.

Da quel momento i due hanno iniziato a scambiarsi messaggi ed è nato in breve tempo un legame. “Non me lo ha presentato Michelle Hunziker come è stato scritto – ha chiarito la Blasi -. Mi è sembrato subito onesto, pulito, ignaro di tutto lo tsunami in arrivo. Ha capito che c’era un divorzio da affrontare e io gli ho suggerito di scappare, ma lui è rimasto”.

“È stato molto bravo perché ha capito la situazione e si è inserito lentamente, ha rispettato i tempi. Ha un bellissimo rapporto coi miei tre figli. Con Isabel ci ha messo un po’ di più. Lo chiamava il ‘signore inglese’. Piano piano gliel’ho spiegato. Dal signore inglese è diventato un amico speciale e poi piano piano, è diventato Bastian”.

Schivo e lontano dai riflettori, Bastian Muller si è sempre dichiarato innamoratissimo della conduttrice: “Con Ilary la mia vita è diventata molto più elettrizzante. Adoro il suo viso e il modo in cui mi guarda”.