Ilary Blasi: “Non posso sposare Bastian Muller”

Questo matrimonio non s’ha da fare per Ilary Blasi. La presentatrice ha rivelato che non c’è alcun evento del genere all’orizzonte nonostante il grande amore che la lega ormai da due anni a Bastian Muller. Quest’ultimo si è reso protagonista di un bel gesto d’amore sul Lago di Como ma in realtà la verità non è quella mostrata da alcuni paparazzi.

Ilary Blasi non sposa Bastian Muller

Contrariamente a quanto trapelato di recente, complici alcune foto, Ilary Blasi non ha ricevuto alcuna proposta di matrimonio da Bastian Muller. “Stavamo scherzando fra di noi – ha detto la conduttrice al settimanale Chi – Qualche giorno dopo mi chiama mio cognato: “Mi devi dire qualcosa?”. In effetti, vedendo le foto, sembrava proprio quello”.

Un gioco dunque, anche se la Blasi non esclude di sposarsi di nuovo in futuro. La separazione da Francesco Totti, seppur dolorosa, non ha cambiato la sua idea sul matrimonio, anzi. Bastian Muller è stato bravo a riaccendere l’entusiasmo nella Blasi che, accanto a lui, ha scoperto una nuova Ilary. Più libera, più curiosa, più viaggiatrice.

“Devo ancora divorziare, sono ancora sposata – ha ricordato Ilary Blasi – certo, non ti nascondo che a lui piacerebbe e io non ho paura di sposarmi, non vedo il matrimonio come una gabbia. Sento tante persone che hanno paura, io non lo escludo”.

Nozze con Bastian Muller sì ma non così subito come ipotizzato da molti. Nonostante questo la coppia è legatissima e continua a viaggiare per il mondo. L’ultima tappa? Saint-Tropez. Ma prima ancora: le Maldive, Istanbul, il Sudafrica, l’Asia, solo per citare alcune mete. Una “vita elettrizzante”, come l’ha definita Bastian nel documentario Netflix di Ilary.

“La prima cosa che mi ha colpito di Bastian è che non sapeva chi fossi, non era nel meccanismo e non si è reso conto di quello che lo aspettava. – ha ammesso la 44enne – Mi ha incuriosito che fosse fuori da questo schema. Poi, certo, è un uomo protettivo, romantico. Più romantico di me, mi sa che si sono invertiti i ruoli: lui è quello italiano, io la tedesca”.

Come e dove si sono conosciuti Ilary Blasi e Bastian Muller

L’incontro tra Ilary Blasi e Bastian Muller è stato praticamente scritto dal destino. Nessun amico in comune ma pura casualità. Si sono conosciuti in aeroporto a New York, un colpo di fulmine che ha poi portato entrambi a rivoluzionare le rispettive vite.

“Mi ha seguito sui social e abbiamo iniziato a messaggiarci”, ha raccontato lei che ha poi aggiunto: “Non me lo ha presentato Michelle Hunziker come è stato scritto. Mi è sembrato subito onesto, pulito, ignaro di tutto lo tsunami in arrivo. Ha capito che c’era un divorzio da affrontare e io gli ho suggerito di scappare, ma lui è rimasto”.

E poi: “È stato molto bravo perché ha capito la situazione e si è inserito lentamente, ha rispettato i tempi. Ha un bellissimo rapporto coi miei tre figli. Con Isabel ci ha messo un po’ di più. Lo chiamava il “signore inglese”. Piano piano gliel’ho spiegato. Dal signore inglese è diventato un amico speciale e poi piano piano, è diventato Bastian”.