IPA Ilary Blasi

Ilary Blasi sta vivendo una ritrovata felicità con il suo nuovo amore. La conduttrice televisiva, infatti, fa coppia fissa da diversi anni con Bastian Muller, con cui dovrebbe convolare presto a nozze. La presentatrice e l’imprenditore sembrano più affiatati che mai, ma raramente raccontano il loro legame sui social.

Solo di tanto in tanto Ilary Blasi condivide sul suo canale Instagram ufficiale degli scatti delle sue giornate spensierate con il fidanzato all’insegna dell’amore. Così ha fatto anche di recente quando ha raccontato a tutti i suoi ammiratori i suoi giorni all’insegna del relax a Saint-Tropez. In alcune foto la conduttrice televisiva è apparsa bellissima e chic con un look dal sapore vintage.

Ilary Blasi, le foto da Saint-Tropez

Ilary Blasi sembra essersi lasciata definitivamente alle spalle gli anni d’amore con Francesco Totti e le delusioni che hanno portato a una delle separazioni più chiacchierate degli ultimi tempi. La conduttrice televisiva ha svelato di essersi nuovamente innamorata di un imprenditore tedesco, conosciuto per caso all’aeroporto. Si tratta di Bastian Muller che ha saputo riportare il sorriso sul volto dell’amata presentatrice e ritagliarsi uno spazio nella sua famiglia allargata. Il manager, infatti, appare spesso in compagnia della piccola Isabel Totti e, di recente, ha anche partecipato al diciottesimo compleanno di Chanel Totti.

Ilary Blasi e Bastian Muller trascorrono spesso il loro tempo libero in vacanza e, in questi primi giorni di luglio, hanno deciso di rilassarsi a Saint-Tropez, famosissima località turistica francese. Dalla meta turistica la conduttrice televisiva ha condiviso diversi scatti, tra cui uno che la raffigura con un look davvero particolare. La presentatrice, infatti, ha emulato lo stile tipico degli anni ’50, indossando un completo in una leggera stoffa bianca traforata, composto da pantaloncino e maglietta, accompagnandolo da un fazzoletto, indossato come copricapo sulla testa, come era di moda in quegli anni.

Il capo d’abbigliamento era in diverse tinte dell’azzurro e la conduttrice ha indossato anche un paio d’occhiali da sole scuri, restando nel tema vintage. Ilary Blasi ha completato il suo look con una manicure color latte e diversi bracciali.

Le vacanze della conduttrice

Ilary Blasi e Bastian Muller hanno raccontato con delle foto i loro giorni spensierati in Costa Azzurra. I due fidanzati hanno visitato una tenuta che produce vino, partecipando a una degustazione tra i filari. La conduttrice televisiva e l’imprenditore si sono concessi anche del tempo all’insegna del relax e, visitando dei rigogliosi giardini, Ilary Blasi ha sfoggiato un look casual ma raffinato.

IPA

La presentatrice, infatti, si è mostrata sui social con una camicia over a righe bianche e beije, accompagnata da un pantaloncino. Per recarsi al mare, invece, Ilary Blasi ha indossato un costume avorio, un grande cappello di paglia di Christian Dior e una capiente borsa nello stesso materiale. Anche in vacanza la conduttrice televisiva non ha rinunciato al make up, sfoggiando un rossetto color prugna. Per la sua giornata in spiaggia, inoltre, la presentatrice ha fermato la sua chioma in un’elegante treccia.

Bastian Muller avrebbe chiesto la mano della conduttrice televisiva lo scorso maggio, secondo alcune indiscrezioni, nella meravigliosa cornice del Lago di Como.