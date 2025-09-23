Ilary Blasi e Bastian Muller hanno passato dei giorni spensierati all'Oktoberfest. La conduttrice è apparsa innamoratissima e bellissima con il look tipico locale

Ilary Blasi è stata una delle protagoniste dell’estate televisiva Mediaset. La conduttrice, infatti, ha intrattenuto i telespettatori con lo show musicale Battiti Live, che l’ha vista in questo ruolo per il secondo anno consecutivo, al fianco dei Alvin. Dopo gli impegni lavorativi estivi, la presentatrice televisiva ha deciso di prendersi un po’ di tempo per lei e di coltivare l’amore per il compagno Bastian Muller, a cui è legata da circa tre anni.

I due, negli ultimi mesi, hanno vissuto dei periodi di vacanza a Saint Tropez e a Ibiza e, adesso, hanno deciso di volare nella terra natìa dell’imprenditore per vivere pienamente la festa dell’Oktoberfest. Ilary Blasi ha raccontato sui suoi canali social ufficiali questi giorni spensierati con delle foto e dei video. In questi contenuti digitali la coppia è apparsa più spensierata e innamorata che mai e i due si sono mostrati con indosso gli abiti tradizionali bavaresi.

Ilary Blasi, le foto da Monaco

Ilary Blasi ha chiuso il suo lungo matrimonio con Francesco Totti, che aveva fatto sognare tutta Italia, l’11 luglio 2022, dopo un lungo periodo in cui le indiscrezioni svelavano già l’esistenza di una nuova relazione dell’ex calciatore con un’altra donna. Lo sportivo, infatti, è legato da allora a Noemi Bocchi e, di recente, ha festeggiato l’anniversario di fidanzamento con lei. Un dettaglio di questo momento di celebrazione, però, ha insospettito molti e potrebbe configurarsi come un vero e proprio autogoal del Pupone che sembra aver dato ragione alla sua ex moglie.

Ilary Blasi, però, sembra non curarsi di nulla e si sta vivendo, a sua volta, una nuova storia d’amore da sogno a fianco di un imprenditore di origine tedesca, Bastian Muller. La conduttrice ha raggiunto il fidanzato di recente a Monaco per passare dei giorni di relax all’Oktoberfest, notissima festa, tipica della cittadina del sud della Germania.

Ilary Blasi ha raccontato questo viaggio sul suo profilo Instagram ufficiale con diversi contenuti digitali, in cui sia lei che il suo compagno vestivano gli abiti tipici bavaresi, il Lederhosen e il Dirndl. La conduttrice televisiva e Bastian Muller, nelle diverse foto social, erano raffigurati anche mentre si scambiavano un tenero bacio. In altri scatti e video, invece, i due degustavano delle gustose birre tipiche o si divertivano nelle giostre allestite per la celebrazione. In ognuno di questi contenuti digitali i due apparivano più innamorati e felici che mai.

Ilary Blasi, il look bavarese

Ilary Blasi e Bastian Muller hanno sfoggiato dei perfetti look bavaresi per le loro giornate all’Oktoberfest. La conduttrice televisiva, infatti, ha scelto d’indossare una tipica camicetta bianca in sangallo con le maniche a palloncino, corredata da una gonna a ruota, lunga fino ai suoi piedi, decorata da linee marroni e grigie, che creavano un design a incrocio. Come da tradizione la presentatrice ha completato il suo look con un grembiule lungo e marrone con nastrini a incrocio sul seno e fiocco in vita.

Ilary Blasi ha indossato anche delle scarpe nere col tacco alto e squadrato, con borchie nella parte anteriore e una chiusura a laccetto.