Francesco Totti, la sorpresa per il terzo anniversario con Noemi Bocchi

IPA Francesco Totti e Noemi Bocchi

Anniversario da sogno per Francesco Totti e Noemi Bocchi: per celebrare i tre anni insieme, l’ex calciatore ha organizzato una romantica sorpresa per la compagna. Che ha condiviso i dettagli della serata sui social.

La sorpresa di Francesco Totti a Noemi Bocchi

Sono ormai passati tre anni da quando Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno ufficializzato la loro relazione, e per celebrare l’importante traguardo l’ex capitano non ha badato a spese. In occasione dell’anniversario con la compagna, Totti ha infatti scelto di sorprenderla con un gesto romantico, prenotando una suite in un hotel con vista panoramica su Roma, completa di terrazza privata e jacuzzi. Appena messo piede in stanza, Noemi è stata accolta da un’atmosfera fiabesca: palloncini rossi a forma di cuore, una scritta gigante “LOVE” e un letto king size curato nei minimi dettagli.

I filmati condivisi sui social della 37enne mostrano anche una cena elegante per due, impreziosita da un dessert personalizzato: il dolce era infatti una monoporzione a forma di cuore al cioccolato con la dedica ‘Buon anniversario’. Per concludere in bellezza, Francesco non ha fatto mancare alla sua dolce metà un costosissimo regalo: un accessorio del noto brand Hermes che, però, Bocchi non ha voluto mostrare sui social.

Insomma, nonostante il gossip e il presunto tradimento con Marialuisa Jacobelli, la storia d’amore tra Totti e la sua Noemi procede a gonfie vele. Intanto continua la causa per il divorzio dalla sua ex Ilary Blasi: solo qualche giorno fa, il tribunale aveva deciso un “affido condiviso” dei Rolex dell’ex coppia.

La storia d’amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi

Le prime apparizioni in pubblico di Francesco Totti e Noemi Bocchi risalgono al 2022: in particolare, le telecamere francesi li immortalarono per la prima volta ad una partita di Ligue 1 a Montecarlo. In merito al primo incontro con la fidanzata, l’ex calciatore ha spiegato: “La conoscevo già. E la frequentavo come amica, con gli amici del padel. La nostra storia è iniziata dopo Capodanno. E si è consolidata nel marzo 2022″, ha raccontato al Corriere della Sera. All’epoca lo sportivo era ancora legato all’ex moglie Ilary Blasi: “Quando il 22 febbraio Dagospia ha pubblicato la foto allo stadio, quella scattata a dicembre, Ilary me ne ha chiesto conto. Io ho negato. All’inizio non ho detto la verità, né a lei né ai figli; com’era inevitabile che fosse, visto che speravo ancora di salvare tutto. Ma a quel punto mi sono tolto un peso”, ha spiegato ancora.

L’anno successivo i due sono venuti allo scoperto anche sui social: non solo scatti dalle vacanze, ma anche una romantica dedica da parte della 37enne alla sua dolce metà per il suo compleanno. La prima “ombra” sulla coppia è arrivata in seguito ad alcune affermazioni della giornalista Marialuisa Jacobelli, che nell’ottombre del 2024 ha dichiarato a Gente di aver avuto una liaison con l’ex capitano della Roma: nè Totti né Noemi hanno commentato l’accaduto, e sono tornati a mostrarsi ancora insieme sui social e in pubblico. Anche i figli di Francesco hanno conosciuto la Bocchi, trascorrendo insieme a lei anche le vacanze.