Marialuisa Jacobelli, chi è la giornalista e influencer avvistata con Totti

Marialuisa Jacobelli, giornalista sportiva e presentatrice, è nota per la sua carriera in Tv, e ultimamente per i rumors su un presunto flirt con Totti

Nata a Bergamo nel gennaio del 1992, Marialuisa Jacobelli non ha mai nascosto il peso (o il privilegio) di un cognome che nel giornalismo sportivo vale come una chiave universale. Figlia di Xavier Jacobelli, il suo percorso sembrerebbe seguire la solita traiettoria delle “figlie di”: un rapido debutto nel 2017 con Diretta Calcio su Top Calcio 24, seguito da un posto sicuro in Qui Studio a Voi Stadio di Telelombardia. Fin dall’inizio è sembrato naturale per lei proseguire il percorso tracciato dalla famiglia, facendo leva su un cognome già ben conosciuto nel settore.

Marialuisa Jacobelli, come è evidente, ha saputo sfruttare al meglio l’eredità familiare, con un percorso che ha mescolato sport, intrattenimento e una buona dose di gossip.

Con un padre come Xavier e un nonno come Jader Jacobelli, figure rilevanti nel mondo del giornalismo, il percorso di Marialuisa era certamente agevolato. La sua abilità, tuttavia, è stata quella di trasformare questo patrimonio familiare in una carriera propria, trovando un equilibrio tra l’eredità ricevuta e il proprio impegno personale. Forse un risultato che neanche le stelle, con l’Acquario come segno zodiacale, avrebbero potuto prevedere.

Dal giornalismo sportivo a Temptation Island

Dopo aver trovato spazio in Rai, partecipando a Calcio&Mercato e a Quelli che… la Serie B, la vera svolta per Marialuisa è arrivata con il passaggio a Dazn, una piattaforma dove l’immagine conta quanto la competenza. Qui, da volto di punta, ha consolidato il suo profilo pubblico, entrando nel radar di Sport Mediaset.

La Jacobelli non ha disdegnato nemmeno l’incursione nel mondo dei reality, calandosi nei panni di tentatrice a Temptation Island nel 2020, una scelta che ha fatto storcere il naso a chi ancora si ostinava a vederla come una giornalista.

Se l’obiettivo era quello di ampliare il proprio bacino di follower, la strategia ha pagato: oggi vanta più di 4 milioni di seguaci su Instagram e la stampa scandalistica l’ha subito ribattezzata come la Kim Kardashian italiana. Un’etichetta non casuale, vista la sua abilità nel dosare scelte mediatiche mirate e una vita privata sempre sotto i riflettori.

Tra stalking e flirt famosi: la cronaca di una vita pubblica

La relazione di Marialuisa Jacobelli con Francesco Angelini si è trasformata in un incubo a partire dal gennaio 2022. Dopo la fine della loro breve storia, l’imprenditore, più grande di lei di vent’anni, ha iniziato una serie di persecuzioni. Il picco della crisi è avvenuto quando Angelini, reagendo a una foto pubblicata dalla giornalista il giorno del suo compleanno, ha dato inizio a una campagna di insulti e minacce. Questa rabbia si è presto tradotta in episodi di violenza fisica, culminati in un’aggressione con schiaffi e pugni, dopo che l’uomo era riuscito a convincerla a farlo entrare in casa.

La situazione è peggiorata ulteriormente: Angelini ha tempestato Marialuisa di oltre 600 email e 278 telefonate, appostandosi ripetutamente nei pressi della sua abitazione. Questo comportamento ossessivo ha spinto la giornalista a denunciare l’ex partner, portando al suo arresto nel giugno 2022 e, successivamente, alla condanna a due anni e quattro mesi di reclusione per stalking.

Marialuisa Jacobelli ha descritto la situazione come una vera e propria prigione emotiva. Dopo la rottura con Francesco Angelini, la giornalista ha rivelato di aver vissuto in uno stato di angoscia costante, temendo di essere rintracciata e perseguitata.

Questo terrore l’ha costretta a prendere misure drastiche, come cambiare residenza e sospendere la sua presenza sui social media per evitare di essere localizzata e ulteriormente minacciata. Una condizione, come ha dichiarato lei stessa, terribile e insostenibile, che l’ha portata a sentirsi intrappolata nella propria vita e a vivere con il costante timore di un’aggressione imminente. La conduttrice ha ringraziato pubblicamente chi le è stato vicino, promettendo di impegnarsi affinché nessun’altra donna debba affrontare situazioni simili.

Oggi Marialuisa Jacobelli è tornata sulle pagine della cronaca rosa per un motivo molto più leggero, fortunatamente: un presunto flirt con Francesco Totti, che ha alimentato le speculazioni sulla stabilità del rapporto dell’ex capitano con la compagna Noemi Bocchi. Un flirt che sembra che abbia anche confermato, mentre Ilary Blasi se la ride.