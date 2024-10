Totti, la reazione dopo la pubblicazione delle foto con Marialuisa Jacobelli (e con lui c’era Ilary)

Francesco Totti è finito di nuovo nell’occhio del ciclone. Mentre Ilary Blasi si gode in serenità la sua storia con Bastian Muller, l’ex calciatore pare che abbia già tradito la compagna Noemi Bocchi. Su Gente infatti sono comparse delle foto inequivocabili del campione in compagnia della giornalista Marialuisa Jacobelli, che ha confermato – neanche troppo velatamente – la liason.

Quando è stato diffuso lo scoop Totti era allo stadio del Trastevere, dove il figlio Cristian giocava con l’Olbia. Stando a quanto riportato dal Messaggero, l’ex capitano della Roma avrebbe avuto una reazione che non è passata inosservata agli astanti.

Francesco Totti, la reazione alle foto con Marialuisa Jacobelli

Sono passati tre anni da quando Francesco Totti e Noemi Bocchi sono usciti allo scoperto, ma sembrano già esserci problemi per la coppia. L’ex calciatore avrebbe già tradito la compagna con la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli, che senza mezzi termini ha confermato che i due hanno una storia.

“Totti ci ricasca?“, ha titolato Gente, pubblicando delle foto inequivocabili della nuova coppia. Gli scatti mostrano Francesco e la giornalista entrare insieme in un hotel di Roma, dal quale escono (sempre insieme) circa un’ora e mezza dopo. A fugare ogni dubbio è stata proprio la diretta interessata, che contattata dal settimanale ha confermato: “Due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto, è evidente. Se confermo questa liaison? Sì”.

Fonte: IPA

Proprio mentre la notizia faceva il giro dei social, Totti si trovava allo stadio del Trastevere, dove il figlio Cristian era impegnato con il suo Olbia. Insieme a lui l’amico storico Giancarlo Pantano e la figlioletta Isabel. Era presente anche Ilary Blasi, ovviamente a debita distanza dall’ex marito, insieme a Chanel e ai genitori.

Stando a quanto riportato dal Messaggero, il campione alla vista dello scoop si sarebbe rabbuiato in viso, cambiando espressione sul volto. “Da che era sorridente, ha lasciato il campo in fretta appena terminata la gara, scortato da cinque uomini delle forze dell’ordine”, si legge sulle pagine del giornale.

Pare però che le cose non andassero bene con Noemi Bocchi, tanto che il giornale ha riportato anche che “i ben informati raccontano che la coppia stia scricchiolando già da qualche tempo“.

La frecciata di Ilary Blasi

Non è sfuggita ai più la frecciata di Ilary Blasi sui social: la conduttrice infatti, poco dopo la pubblicazione dello scoop sul nuovo tradimento di Totti ai danni di Noemi Bocchi, ha pubblicato tra le storie di Instagram degli spezzoni dell’ultimo spettacolo di Paolo Camilli.

L’attore, che imita proprio Ilary (indossando una parrucca bionda, camicia bianca e pantalone nero proprio come in Unica), sta inscenando una conversazione tra la conduttrice e la madre Daniela, dove i riferimenti sono apparsi subito chiarissimi. “A ma’, hai sentito? Non è che è il fantasma di una borsa rimasta nel soppalco?”, dice Camilli al telefono alludendo alla guerra delle borse e dei Rolex tra Totti e Blasi: “No ma’, peggio, qua non vedo le borse, vedo la ‘gente’… Mi sa che mi aspetta una serata, nera!”, dice tra le risate del pubblico.

Adesso in molti si chiedono se questo nuovo flirt di Totti potrebbe avere strascichi sulla sua causa di separazione con Ilary Blasi. Sempre il Messaggero sostiene di no, perché si tratterebbe di un rapporto nato successivamente e non durante il matrimonio tra l’ex calciatore e la showgirl. Ma questa liason farà sicuramente comodo alla conduttrice, che porterà avanti la sua tesi dell’ex marito come “traditore seriale”.

“Spero che ora siano felici, almeno ne sarà valsa la pena”, aveva detto Blasi quando l’ex marito e Noemi Bocchi uscirono allo scoperto. Parole che adesso suonano come quasi come una “maledizione”.