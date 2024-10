Ilary Blasi torna su Netflix con Unica (e non solo): l’ingaggio da 2,7 mln di euro

Fonte: Getty Images Ilary Blasi

La prima stagione di Unica, documentario di Netflix sulla fine della storia tra Ilary Blasi e Francesco Totti, era stata un grande successo. Per qualche giorno è stato l’argomento numero uno di discussione nei bar, sui mezzi pubblici, durante le cene tra amici. È il famoso documentario in cui è emerso il ruolo di Cristiano Iovino nella rottura e il fatidico caffè che Ilary e la sua amica hairstylist avevano accettato di prendere.

Ora è in arrivo il sequel: Unica 2, per cui Netflix ha speso una cifra molto alta. L’attesa è molto alta e tutti aspettano nuovi particolari segreti sul divorzio Totti-Blasi.

Unica 2: di cosa parla il sequel del documentario su Ilary Blasi e Francesco Totti

La notizia arriva da Davide Maggio. Unica – La serie, titolo provvisorio, durerà oltre 3 ore e riunirà la showgirl e Banijay. I costi di produzione sono il focus della news di Davide Maggio: la spesa dichiarata è di quasi 2,7 milioni di euro, leggermente più alto del primo capitolo ma in realtà più economico considerando le ore di girato. Alla regia è stato confermato Tommaso Deboni.

Di cosa parlerà Unica 2? C’è come sempre grande riserbo, ma è molto probabile che si torni a sviscerare i retroscena del divorzio di Ilary Blasi e Francesco Totti, uno dei più discussi e chiacchierati degli ultimi anni. Detti anche “I re di Roma”, la presentatrice e l’ex calciatore erano molto amati dalla cultura popolare, e il loro split è stato per molti (Ilary inclusa) un fulmine a ciel sereno. Di certo qualche mese fa è stata avvistata la stessa Ilary a Ponza per le riprese, con la sorella e alcuni amici.

Fonte: IPA

La produzione aveva chiesto i finanziamenti del Ministero della Cultura, e il primo capitolo aveva avuto accesso a un tax credit di oltre 518mila euro, erogati per ordine di Gennaro Sanguiliano, ex ministro della Cultura. Al momento non si sa se il sequel accederà ad altri incentivi per contenere i costi, che appaiono esorbitanti per un documentario.

Unica, la storia di Ilary e Totti perché ha avuto tanto successo?

Netflix sta investendo tutto sulle serie, le miniserie ma anche i documentari che raccontano grandi casi, grandi scandali e soprattutto storie che hanno a che fare con i tradimenti. Tutti (e i risultati della piattaforma di streaming lo confermano) amano spiare dal buco della serratura e dire la propria sulla coppia in questione. Soprattutto se c’è di mezzo l’infedeltà.

È possibile quindi che anche questo secondo capitolo sia un grande successo. Ilary Blasi non ha risparmiato dettagli, risate e soprattutto pianti. È stata manifestamente sincera, ha parlato a cuore aperto con il suo pubblico, come una donna estremamente ferita.

La showgirl si trova anche a un giro di boa a livello di carriera. Sempre per Netflix, ha preso parte insieme a Giampaolo Morelli al film L’Amore e Altre Seghe Mentali, una commedia diretta dallo stesso Morelli sulle paure e paranoie che impediscono di lasciarsi andare e vivere la propria vita amorosa.

Quando esce Unica 2? La data non è stata ancora rivelata. La prima stagione è uscita su Netflix venerdì 24 novembre 2023.