Essere tradita con la tua ex mi spezzerà il cuore, due volte

Un tradimento non è mai una cosa che si può perdonare a cuor leggero perché sappiamo bene che il nostro partner, indipendentemente dalle motivazioni che può darci, ha fatto una scelta egoistica e distruttiva.

Il resto sono solo scuse: che si tratti di noia o di poca intimità o ancora di un periodo particolarmente complicato, quello che è certo è che con un tradimento la relazione è compromessa, per sempre. Perché chi tradisce non compie solo un gesto egoistico nei nostri confronti e verso quell’amore che giurava di provare, ma ci lascia un segno, nel cuore e nell’anima che probabilmente conserveremo per tutta la vita.

E c’è forse qualcosa di peggio del tradimento? Sì, essere traditi con la ex. Diciamolo pure ad alta voce, il fantasma delle ex, soprattutto se si tratta di persone che hanno condiviso una storia importante con il nostro partner, è sempre aleggiato sulla nostra relazione, in misura più o meno importante.

Ma è una cosa che con il tempo abbiamo imparato ad accettare, per non cadere nella trappola della sindrome di Rebecca, e perché del resto tutti abbiamo un passato, ma come tale dovrebbe rimanere confinato nel cassetto dei ricordi.

Ma quando quel passato ritorna in una forma così subdola, fa male, tanto.

Subire un tradimento è già difficile di per sé, figuriamoci se questo avviene con una ex fidanzata. Come ci fa sentire? Un ripiego? Ha sempre pensato alla sua ex mentre diceva di voler costruire un futuro con noi? Porsi queste domande è inevitabile.

E intanto il cuore si spezza, non una, bensì due volte perché il tradimento è duplice. Cosa siamo state noi per quell’uomo a cui abbiamo detto ti amo? La verità è che molto spesso non si tratta di un ritorno di fiamma, perché in quel caso, forse potremmo farcene una ragione. La cosa peggiore avviene quando il tradimento accade “solo” perché il nostro compagno aveva voglia di fare un tuffo nel passato e dove non sono bastati i ricordi, sono arrivati i fatti.

La verità è che essere tradite fa davvero male, ma quando la donna per cui ha distrutto il nostro rapporto è la sua ex, il mondo sembra crollare. E non badate alle motivazioni che vi daranno questi uomini, sono solo scuse: hanno scelto di tradire e non resta che andare via, per non tornare indietro mai. Troverete la felicità altrove.