Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina, proposta di nozze a sorpresa. Ma il video non convince

Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina, amati volti di Ballando con le Stelle, hanno condiviso a sorpresa il video della romantica proposta di nozze, ma qualcosa non torna

IPA Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina

C’è qualcosa di magico nel vedere la proposta di matrimonio tra due giovani, specialmente se lo scenario è quello di una Roma al tramonto, sospesa tra storia e romanticismo. Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina, volti amatissimi di Ballando con le Stelle, hanno pubblicato un video a sorpresa nel quale il ballerino chiede la mano alla ballerina sulle note di Perfect di Ed Sheeran. Eppure c’è chi ha avuto da ridire, alimentando dubbi e sospetti.

La romantica proposta a Roma

Lui che si inginocchia, poi le porge un anello prezioso tra le mani e lei, emozionata, accetta e lo abbraccia. Tutto con una luminosa Roma sullo sfondo, che ci vogliono occhi a guardarla.

“Abbiamo provato a tenere tutto segreto nell’ultimo periodo, ma forse non è più possibile. Dobbiamo farvi un annuncio“, si legge nella discascalia del video che Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina hanno condiviso su Instagram, dando così la lieta novella ad amici e fan.

“Impazziscooo! Io lancio i petali di rosa, io lancio i petaliii”, ha commentato un’entusiasta Andrea Delogu, con la quale il ballerino ha vinto l’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Ha fatto capolino anche il commento di Viktor Perotti che ha scritto: “Grande mio fratello”.

Perché qualcuno sospetta che sia un fake?

Tra parole dolci per la nuova coppia e congratulazioni provenienti da tutta Italia, però, c’è qualcuno che sospetta che questo bel video sia stato confezionato a dovere per scopi tutt’altro che romantici. Basta leggere i commenti per capire quale dubbio abbia assalito follower e curiosi: è vero amore o solo una raffinata operazione di marketing?

Sul fatto che abbiano scelto di condividere un momento così intimo, c’è poco da dire. Ormai chiunque, VIP o meno che sia, ama pubblicare contenuti che orbitano attorno al tema del matrimonio, cosa che va molto di moda. Quel che ha fatto storcere il naso ad alcuni è stata innanzitutto la totale mancanza di indizi su una loro frequentazione privata, di cui in effetti non si era mai saputo nulla, unita a una reazione che è sembrata fin troppo fredda per una coppia che si prepara alle nozze (qualcuno ha notato che neanche si scambiano un bacio).

Senza contare che, fino a pochissimo tempo fa, il cuore di Anastasia Kuzmina sembrava battere per Alessio Di Gennaro, il nutrizionista e star di TikTok con cui faceva coppia fissa dal 2023 e vissuta sotto gli occhi dei follower, tra convivenze annunciate e presentazioni ufficiali in famiglia.

È possibile che un amore così documentato sia svanito nel nulla per lasciare spazio a una proposta di matrimonio così plateale con un collega? La velocità di questo “cambio di scena” ha alimentato i sospetti, ma a buttare ulteriore paglia sul fuoco è stata lei, la regina del gossip di Ballando con le Stelle: Rossella Erra. Nessun messaggio di auguri per i due ballerini, la Erra ha commentato con un sibillino: “Avrei qualcosa da dire in merito”.

Ma dove finisce lo spettacolo e dove inizia la vita vera? Se la proposta dovesse rivelarsi reale, saremmo di fronte a una delle unioni più dolci e inaspettate del mondo della danza. Se invece, come sospettano i “tribuni del web”, si trattasse di una messinscena per attirare l’attenzione su un imminente progetto, resterebbe un pizzico di amaro in bocca. Per il momento entrambi non hanno commentato né risposto, lasciando che il mistero si infittisca.