È morta Marzia Ubaldi, volto indimenticabile de “I Cesaroni”: l’addio della figlia

Il mondo del cinema perde un'icona: addio a Marzia Ubaldi. Recitò in "I Cesaroni" e "Suburra"

Fonte: IPA Marzia Ubaldi

Attrice , doppiatrice. Ci sono nomi che silenziosamente, ma inesorabilmente, cambiano il mondo del cinema. Così è stata Marzia Ubaldi. Non solo volto indimenticabile di serie tv diventate iconiche come I Cesaroni e Suburra, ma anche fondatrice della rinomata scuola di recitazione teatrale, televisiva e cinematografica Mumos di Terni. È morta a 85 anni, a Narni, dove viveva da tempo. I funerali sono in programma lunedì 23 ottobre, alle 11, presso la chiesa Madonna del Ponte a Narni scalo.