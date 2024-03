Fonte: IPA Federica Sciarelli a "Chi l'ha visto"

Come ogni mercoledì, è andato in onda il programma condotto da Federica Sciarelli, Chi l’ha visto. Durante la puntata di mercoledì 13 marzo 2024, la conduttrice ha affrontato due casi molto dibattuti: quello di Antonella Di Massa, il cui corpo è stato rinvenuto dagli inviati del programma, Francesco Paolo Del Re e Marco Monti, e di Marzia Capezzuti: a riguardo, è intervenuto proprio il papà Ciro.

Il Caso Marzia Capezzuti, parla il papà Ciro a Chi l’ha visto?

La storia di Marzia Capezzuti non è facile da raccontare in nessun caso: un omicidio efferato, in cui la giovane 29enne è stata prima sequestrata e poi sottoposta a torture atroci da una famiglia di Pontecagnano. Affetta da disabilità mentale, per anni Marzia è stata torturata fino al giorno della sua morte, ovvero l’8 marzo. Per un tragico caso del destino, la vita le è stata tolta nel giorno del suo compleanno. Per l’omicidio, sono stati arrestati Damiano Noschese, Mariabarbara Vacchiano e uno dei figli della coppia, non ancora maggiorenne.

In collegamento a Chi l’ha visto?, nella puntata del 13 marzo 2024, sono intervenuti i genitori della giovane, tra cui il papà Ciro. “Lei è finita in mano degli aguzzini, dei mostri. Queste persone le odio con tutto me stesso per quello che hanno fatto a lei. L’hanno uccisa ed io non lo accetto. Vedere queste immagini per me è un orrore. L’hanno trattata proprio come nei lager, io non li ho vissuti ma mi strazia il cuore vedere queste immagini. Mi hanno ingannato, perché un po’ di responsabilità a livello genitoriale ce l’ho. Quella telefonata che io ho fatto con Barbara, quella maledetta, è un mio scrupolo. (…) Adesso piangiamo sulla sua tomba Marzia, ma lei oggi poteva essere viva”.

Il Caso di Antonella Di Massa: i dettagli dell’inviato di Chi l’ha visto?

Nuovi dettagli sono stati aggiunti al Caso di Antonella di Massa, affrontato nel corso della puntata di mercoledì 13 marzo 2024 a Chi l’ha visto?. È stato fornito un resoconto molto dettagliato dall’inviato del programma. La donna, che è stata trovata morta a Ischia dagli inviati della trasmissione, “dopo essere uscita di casa, il 17 febbraio, ha acquistato una bottiglia di liquido refrigerante. La persona che ha venduto questo liquido ad Antonella la ricorda serena”. Il rinvenimento del corpo è avvenuto il 28 febbraio, e molti elementi, come il tubicino di gomma intorno al collo, hanno condotto all’ipotesi del suicidio.

Enorme lo sconforto del marito Domenico subito dopo i dettagli forniti dall’inviato. “Forse lei ha conosciuto qualcuno e ha comprato il liquido per qualcun altro. Il cappuccio in testa è perché si voleva nascondere ma da chi? da cosa? Lei è morta 24 ore dal ritrovamento e per undici giorni dov’è stata? Se ha trovato un riparo? Io mi sento un fallito. (…) Non credo che una casalinga sarebbe capace di beffare tutti quanti”.

Nello studio di Federica Sciarelli, presente l’avvocato Nicodemo Gentile, che naturalmente ha aggiunto le proprie riflessioni in merito alla vicenda. “Lei ha acquistato il liquido il 17 ma non lo utilizza subito, questa è una cosa strana. Quando Antonella è uscita di casa e ha preso la macchina si vede che ha un passo deciso, molto spedito. Mentre all’entrata è più lento. Questa è una cosa strana nel comportamento che è evidente”. Sono tanti i dettagli oscuri che non tornano della vicenda. L’amica Valentina, per esempio, non crede che la donna si sia tolta la vita, e l’amico Luigi è convinto che quella che abbiamo visto sia un’altra persona.