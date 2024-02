Fonte: IPA Chi l'ha visto, puntata del 28 febbraio

Triste colpo di scena nella puntata di Chi l’ha visto andata in onda la sera di mercoledì 28 febbraio 2024. La seguita trasmissione condotta da Federica Sciarelli ha portato alla luce l’epilogo della storia di Antonella Di Massa, donna di cui si era denunciata la scomparsa ad Ischia. In studio, la testimonianza di un caro amico.

Gli inviati di Chi l’ha visto trovano il corpo di Antonella Di Massa

La puntata del 28 febbraio della trasmissione investigativa condotta da Federica Sciarelli, si è aperta con una tragica novità riguardante Antonella Di Massa, 51enne dispersa dallo scorso 17 febbraio, quando si era allontanata dalla sua abitazione di Casamicciola Terme, a Ischia, per non farvi più ritorno. La sua scomparsa era stata denunciata dal marito, che aveva proseguito nelle ricerche anche quando quelle ufficiali si erano interrotte.

Chi l’ha visto si era fin da subito interessato al caso e, oltre a lanciare l’appello in diretta, invitando chiunque avesse informazioni sulla donna a farsi avanti, aveva mandato i suoi inviati sul luogo della scomparsa. Ed è stato proprio il giornalista Francesco Paolo Del Re, accompagnato dal videomaker Marco Monti, a fare la tragica scoperta. Gli inviati della trasmissione hanno rinvenuto il corpo senza vita di Antonella Di Massa.

La donna giaceva in mezzo alla vegetazione, in un punto non molto distante da dove aveva parcheggiato la propria auto prima di allontanarsi per non fare più ritorno. A ripercorrere le ultime ore prima del decesso, che stando ai primi accertamenti sembra essere avvenuto circa 24 ore prima del ritrovamento, sono intervenuti in studio gli abitanti del piccolo comune di Ischia.

Particolarmente toccante, la testimonianza di un caro amico di Antonella Di Massa, tra gli ultimi ad averle parlato, che assieme a Federica Sciarelli ha ripercorso il tragitto che – stando a quanto mostrato dalle telecamere stradali – sembra abbia percorso la donna prima di far perdere le proprie tracce.

Antonella Di Massa, l’ultima volta che è stata vista

Antonella Di Massa aveva 51 anni, era sposata con un funzionario dell’esercito di origini calabresi ed era madre di due ragazze di 19 e 24 anni. Viveva vicino alla madre e gli abitanti del paese la ricordano come una donna tranquilla e sempre sorridente. Nessuno avrebbe mai pensato che potesse scegliere di allontanarsi dai propri cari.

E se Di Massa si sia allontanata volontariamente o meno non è ancora stato stabilito. Quel che si sa è che la donna ha lasciato il proprio telefono dietro di sé e, muovendosi per il paese nelle ore successive all’uscita di casa, ha nascosto il viso nel cappuccio per evitare di essere riconosciuta dalle telecamere della zona.