Fonte: IPA Federica Sciarelli

Si rinnova l’appuntamento del mercoledì con Chi l’ha visto?, storico programma di Rai3 condotto da Federica Sciarelli. I casi al centro della puntata sono tanti ma si torna a parlare ancora della tragica fine di Antonella Di Massa, sulla quale si cerca ancora di fare luce. Dopo i dubbi del marito, che non crede all’ipotesi dell’allontanamento volontario, a parlare è la sorella che invece esprime le sue profonde perplessità proprio sulle sue ultime ore di vita. “Mi sembra un’altra Antonella quella che mi state raccontando”, ha spiegato senza ancora farsi una ragione rispetto a quello che potrebbe essere successo.

Chi l’ha visto, i casi del 3 aprile

Un mistero che sembra non avere ancora una soluzione imminente: la misteriosa sparizione di Antonella Di Massa tiene alta l’attenzione dei telespettatori di Chi l’ha visto?, che torna sul caso con la testimonianza di sua sorella Mariella. Negli 11 giorni di silenzio che hanno separato la sua scomparsa dal tragico ritrovamento del corpo in un aranceto, potrebbe essere successo di tutto. Ed è proprio sui suoi ultimi giorni che si indaga con grande attenzione: cosa l’avrebbe spinta a lasciare la sua casa, ad abbandonare i figli che amava moltissimo, per indirizzarsi verso una meta che non ha mai raggiunto?

I dubbi della sorella sono molteplici, a cominciare dai dettagli che sono emersi a seguito delle indagini da cui è partita la ricostruzione dei fatti. Di certo, la morte di Antonella Di Massa non è avvenuto nel giorno della sua scomparsa ma a sole 24 ore dal ritrovamento. La donna era quindi viva nei giorni che hanno preceduto il ritrovamento favorito dalla troupe televisiva di Chi l’ha visto?. Inoltre, alcuni ragazzi avevano segnalato la presenza di una donna distesa sul marciapiede, col cappuccio calato sulla testa, e che pareva essere morta.

La morte di Valeria Pandolfo

Federica Sciarelli torna anche sul caso della strana morte di Valeria Pandolfo, di cui si era già parlato grazie alla testimonianza della madre Mirella che chiedeva giustizia per la figlia scomparsa a soli 40 anni e in circostanze ancora da chiarire. Sull’accaduto pendono ancora troppi lati oscuri e, con la perdita di una figlia giovane, monta anche la rabbia per le verità nascoste che ruotano intorno alla vicenda sulla quale si pretende di fare luce ormai da molto tempo.

Valeria Pandolfo viveva la sua vita con l’anima di una bambina, attirata dai social network in cui pensava che alcuni dei suoi contatti fossero degli amici sinceri. A un certo punto, nella sua vita arriva un uomo che sconvolge la sua quotidianità e preoccupa la famiglia, soprattutto perché viene presto inserita in una chat WhatsApp in cui vengono inviati dei contenuti non consoni accompagnati da riferimenti al denaro.

L’uomo è un 47enne di Prata Sannita, in provincia di Caserta. Arriva quindi a Siracusa e porta via Valeria dalla sua famiglia che decide di denunciare per circonvenzione di incapace al fine di proteggerla da eventuali pericoli. Da quel momento, si interrompono tutti i contatti fino al messaggio in cui viene annunciata la sua morte prematura e senza nessuna spiegazione. La madre e la sorella chiedono ancora di conoscere la verità perché sia fatta giustizia.