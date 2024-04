Isola dei Famosi 2024: la quarta puntata in foto, tra bellezze e scrocconi

Succede di tutto durante la quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2024, andata in onda giovedì 18 aprile. Tra isolati per il Covid (Edoardo Franco) e squalificati per comportamenti inadeguati (Francesco Benigno, che non si rassegna), emergono i primi veri protagonisti di questa edizione: Joe Bastianich, di poche parole ma sempre sensate, che confessa di non essere mai stato così felice e puro - senza sovrastrutture inutili – come sull’Isola; Le bellissima naufraghe, Maite e Khady, la rivelazione Alvina, e il mistero dei poeti anarchici scrocconi Pietro e Daniele. Rivediamo i momenti salienti, in foto