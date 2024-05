Fonte: IPA Vladimir Luxuria, una naufraga si ritira dall'Isola dei Famosi

Non la migliore stagione possibile per L’Isola dei Famosi. Chance un po’ sprecata da Vladimir Luxuria, che in questa edizione ha preso il posto di Ilary Blasi. Promossa da commentatrice a conduttrice, si è ritrovata al centro di non poche polemiche. Il risultato? Il reality di Canale 5 chiude in anticipo rispetto al calendario inizialmente deciso.

Isola dei Famosi, ultima puntata

Sta per concludersi questa edizione de L’Isola dei Famosi che, non lo si esclude, potrebbe essere l’ultima per un po’. La rivoluzione di Mediaset voluta da Pier Silvio Berlusconi ha portato ad alcune scelte poco felici, come la sostituzione di Ilary Blasi e la continuazione a oltranza del Grande Fratello di Alfonso Signorini.

Il risultato è per ora poco esaltante, come dimostra il fatto che in Honduras le telecamere si spegneranno mercoledì 5 giugno, in anticipo rispetto a quanto previsto inizialmente. Una corsa contro il tempo, un po’ come accaduto proprio con la casa più spiata d’Italia.

Signorini aveva dovuto concludere il tutto con ancora un bel po’ di concorrenti in gioco. Lo stesso accade a Vladimir Luxuria, che di fatto annuncerà il vincitore o la vincitrice tra i 10 naufraghi ancora in Honduras. Salvo cambi di programmazione, sono previsti ancora due appuntamenti prima della conclusione, ovvero mercoledì 29 maggio e domenica 2 giugno.

L’Isola dei Famosi 2025

Si era già vociferato della conclusione anticipata de L’Isola dei Famosi, anche se in precedenza la data indicata era il 4 maggio. Spostata di poco, in conseguenza del cambio di programmazione nel palinsesto Mediaset. Un tentativo tra l’altro andato a vuoto, nella speranza di risollevare gli ascolti.

A nessuno, o quasi, interessa cosa accade in Honduras. Un po’ più interessante è invece la tensione che si respira in studio, con confronti vari, soprattutto tra Luxuria, Elenoire Casalegno e Sonia Bruganelli. Ciò non basta, però, per trasformare il tutto in un programma di punta.

Guardando al prossimo futuro, non è da escludere un anno di pausa. Al tempo stesso si starebbero prendendo in considerazione altre vie, come il cambio alla conduzione. Per Luxuria si tratterebbe di un addio doloroso, considerando la bocciatura alla prima grande chance dopo una lunga carriera.

Tornerà Ilary Blasi? Chi può dirlo ma, al momento, c’è chi parla di rapporti tesi dopo l’uscita su Netflix del documentario Unica (il tutto legato alla produzione). Sul web si respira un grande apprezzamento per Elenoire Casalegno, al punto che molti si sono chiesti perché mai sia stata relegata al ruolo di inviata, quando come conduttrice sarebbe stata perfetta.

Non è da escludere una nuova promozione sul campo, anche se si parla tanto di una Silvia Toffanin pronta a fare il pieno. Nel 2025, riporta il settimanale Nuovo Tv, potrebbe essere lei il colpo a sorpresa. Con maggior probabilità, però, la padrona di casa di Verissimo, non intenzionata a lasciare la sua creatura, condurrà La Talpa.