Quale sarà il futuro de L’Isola dei Famosi? Nonostante i giudizi positivi di Pier Silvio Berlusconi in merito all’operato di Vladimir Luxuria, i numeri dell’ultima edizione andata in onda sono stati tutt’altro che soddisfacenti. Così come avvenuto con il Grande Fratello, non si ha avuto una data precisa, con largo anticipo, per la conclusione.

Tutto è stato dettato dagli ascolti e, proprio come con Alfonso Signorini, anche in questo caso si è deciso di concludere in anticipo. In questa confusa fase post Ilary Blasi, l’unica notizia positiva è quella dell’ottimo impatto avuto da Elenoire Casalegno. In tanti la vorrebbero alla conduzione e lei non si tira indietro.

Elenoire Casalegno, l’esperienza da inviata

Non è stata affatto un’esperienza semplice per Elenoire Casalegno, tanto sotto l’aspetto fisico quanto sotto quello mentale. Ci sono stati episodi di tensione con lo studio, in particolar modo con Sonia Bruganelli. Al tempo stesso ha dovuto sottostare alle stesse condizioni climatiche dei naufraghi, al netto di ovvi benefit come cibo a sufficienza.

Sui social in tantissimi l’hanno elogiata, chiedendosi di fatto perché Mediaset non si rendesse conto d’avere già pronta la sostituta ideale di Ilary Blasi. La gestione di Vladimir Luxuria ha convinto ben poco, così come non hanno mai fatto breccia nel cuore dei fan del reality i due commentatori, ovvero la già citata ex moglie di Paolo Bonolis e Dario Maltese.

Intervistata da Chi, la Casalegno ha detto la sua su questa esperienza: “Lì ci sono 40 gradi e il 90% di umidità. A maggio, poi, ci sono stati degli incendi e quindi c’era una cappa di fumo che schermava il sole. Noi andavamo in giro con le mascherine. A parte la diretta, eravamo quattro ore sotto il sole. Sul fronte cibo, invece, esistono solo riso pollo e platano fritto. C’è l’acqua demineralizzata e alla domenica, per 4-5 ore, tolgono l’elettricità. Infine ci sono i mosquito che ti devastano”.

Isola dei Famosi, conduce Elenoire Casalegno

Ci tiene a precisare che non ha necessità di sentirsi lodata. Conosce il proprio valore e non cambia il giudizio su di sé in base a ciò che dicono colleghi, dirigenti o spettatori. Al tempo stesso, però, i complimenti non possono essere ignorati e fanno decisamente piacere.

“Ne sono contenta. Non vivo dei commenti altrui, ma un riconoscimento non mi dispiace. So quanto mi è costato”. Fa poi quello che sembra essere un velato riferimento a Sonia Bruganelli. Le due non si sono trovate particolarmente in sintonia, è sembrato. E allora ecco la presunta frecciatina: “Non stavo in uno studio con sgabello e aria condizionata”.

Si è poi passati alla domanda più importante, quella sul futuro. È possibile che Pier Silvio Berlusconi stia valutando un nuovo corso. Ancora un cambio e ancora una promozione sul campo. Da casa apprezzerebbero molto vedere l’inviata in versione conduttrice e lei non è spaventata dalla sfida. Del resto non ha di certo iniziato questa professione ieri: “Cosa dico a chi mi vedrebbe come conduttrice del programma? Che mi farebbe piacere”.