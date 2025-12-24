Caso Signorini, Davide Donadei smentisce Fabrizio Corona: “Ho le registrazioni”

IPA Fabrizio Corona

Il caso Signorini non accenna a smorzarsi, al contrario sembra allargarsi a macchia d’olio e comprendere sempre più personaggi legati al mondo televisivo. L’ultimo tirato in ballo da Fabrizio Corona, nella seconda puntata dedicata all’argomento del suo format Falsissimo, è Davide Donadei. L’ex re dei paparazzi lo ha trascinato nello scandalo parlando di presunte chat e anche di un video che lo vedrebbe insieme al conduttore del Grande Fratello.Ma è stato proprio Donadei a prendere la parola, pubblicando sulla sua pagina Instagram un video in cui smentisce quanto detto da Corona. Non solo: l’ex tronista confida di aver registrato alcune chiamate (“più di tre”) ricevute proprio da quest’ultimo.

Davide Donadei e la replica a Fabrizio Corona sull’affaire Signorini

Solo qualche giorno fa, in un’intervista, Davide Donadei aveva ammesso di aver parlato più volte con Alfonso Signorini e anche di avergli inviato qualche foto. Nulla di compromettente, sottolinea, ma semplici foto post-palestra in cui era vestito. Ma per Fabrizio Corona non sarebbe così, anzi ci sarebbero video e chat bollenti tra i due. Peccato che la versione dell’ex concorrente del GF Vip sia completamente diversa ed è proprio lui a dire la sua verità sui social.

“Era doveroso fare questo post, perché negli ultimi giorni purtroppo mi trovo protagonista di una vicenda sconcertante, nella quale non avrei assolutamente voluto metterci il naso”. Inizia così il video pubblicato sul suo profilo. Poi Donadei continua: “In relazione a quanto detto da Fabrizio Corona nella puntata di Falsissimo, voglio precisare una cosa. Io non ho mai subito nessun tipo di abuso, non ho mai subito nessun tipo di ricatto, non ho mai subito nessun tipo di violenza e non ho mai ricevuto nessun tipo di regalo”.

Una presa di posizione netta, maturata anche alla luce delle reazioni di una parte del pubblico che, nei giorni scorsi, aveva dato credito alla versione di Corona. “Inoltre, ci tengo a dire anche” – prosegue – “che non c’è stato nessun incontro segreto tra me e Alfonso, se non a Cinecittà, in più occasioni, ma non da soli, sempre in presenza di altri autori o altri assistenti”.

“Ho anche le registrazioni”: la versione dell’ex gieffino

La situazione è complessa, ma Donadei sembra avere delle buone carte questa volta e si dice “disponibile al 100% a riferire quello che ho detto e a documentare nelle sedi opportune la verità di questo racconto”. Ll’ex gieffino avrebbe infatti registrato alcune chiamate ricevute da Fabrizio Corona e chiarisce la volontà di giocare ad armi pari. “Le chiamate sono più di una, più di due, più di tre. Le persone magari non hanno la vera linea dei fatti e quindi poi è facile dare un giudizio in base a quello che vi viene raccontato, però non sempre è la verità”.

Nella parte finale del video lancia anche una frecciatina all’ex re dei paparazzi al quale contesta il metodo e anche le informazioni in suo possesso, non solo quelle che riguardano lui. “Ogni tanto è bene dirla, la verità, perché poi ci sono le persone dietro che possono star male, che possono subire e poi chiediamo scusa”, afferma sottolineando che le scuse non bastano. Il riferimento è alle fake news su Antonio Medugno e Pierpaolo Pretelli, che Corona aveva messo in mezzo ma ai quali ha dovuto poi chiedere scusa. Solo che per Donadei “non basta chiedere scusa, perché il danno è fatto, chiedere scusa alle volte non mette tutte le cose a posto”.

Lui comunque si dice “abbastanza sereno” perché, come già ribadito, sarebbe in possesso di materiale che lo scagionerebbe. Però ci tiene a lanciare un ulteriore appello: “Mi auguro che in futuro il racconto di vicende così delicate possa avvenire con maggiore attenzione, equilibrio e rispetto nei confronti delle persone coinvolte, nella consapevolezza che dietro ogni nome ci sono esseri umani, storie e sensibilità reali, facendo sempre chiarezza e riportando la verità dei fatti“.

