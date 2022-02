È nato Gabriele Ciavarro: tutta la gioia di Clizia e Paolo in una foto su Instagram

Mamme e papà vip del 2022

Clizia Incorvaia è diventata mamma bis, accogliendo tra le sue braccia il piccolo Gabriele. Lei e il suo compagno, Paolo Ciavarro, hanno dato l’annuncio sui social pubblicando una foto tenerissima, che ha scaldato i cuori dei loro tanti fan. E ora, finalmente, si godono questo momento fantastico che tanto avevano atteso, per coronare il loro grande amore.

Clizia Incorvaia, è nato Gabriele

“Benvenuto al mondo, Gabriele Ciavarro” – pochissime parole per annunciare l’arrivo del loro bimbo, che li ha fatti tanto aspettare. Clizia e Paolo, infatti, non stavano più nella pelle all’idea di diventare genitori. Il piccolo è nato nel pomeriggio di sabato 19 febbraio 2022, accolto con gioia da mamma e papà che hanno voluto condividere su Instagram la primissima foto di famiglia: insieme sono stupendi, e la commozione nelle loro espressioni ci rivela molto più di mille parole.

Tantissimi i commenti che si susseguono sotto al dolcissimo scatto: i fan si sono voluti subito congratulare per il lieto evento, dimostrando ancora una volta l’enorme affetto che provano per questa coppia che tanto ci ha fatto sognare. Clizia, già mamma della piccola Nina (nata dalla sua relazione con Francesco Sarcina), sta rivivendo sicuramente una delle emozioni più grandi della sua vita. E stavolta accanto ha Paolo Ciavarro, che è invece papà per la prima volta, e che a quanto pare ha assistito al parto per poter accogliere Gabriele sin nei suoi primi istanti di vita.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, un amore da favola

Molti non avrebbero scommesso su questa relazione, nata appena due anni fa davanti alle telecamere. Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sono conosciuti al GF Vip, dove è sbocciato il loro amore: si erano promessi un incontro lontani dalle luci dei riflettori, una volta usciti dalla Casa più spiata d’Italia – dove, si sa, a volte i sentimenti sembrano più forti di quello che sono realmente. E da quel primo appuntamento sulla spiaggia, entrambi avevano capito che non si sarebbe più lasciati. Nel giro di poco tempo, Paolo e Clizia hanno bruciato letteralmente ogni tappa.

Le presentazioni in famiglia hanno lasciato spazio ad una convivenza – in quel di Roma – che ha segnato l’inizio della loro vita di coppia, basata su solide radici. Insieme, hanno affrontato gioie e piccoli dolori, sempre uniti e innamoratissimi. Poi, solo qualche mese fa, la notizia più bella: la Incorvaia ha scoperto di essere in dolce attesa. L’annuncio era arrivato sui social, e aveva emozionato tutti i fan. Incredibile anche la gioia della futura nonna Eleonora Giorgi, mamma di Paolo: è stata lei la prima supporter di questa gravidanza, che abbiamo potuto vivere su Instagram praticamente giorno dopo giorno.

Clizia e Paolo, felicissimi, hanno infatti raccontato il loro percorso pubblicamente, rivelando ogni tappa della gestazione – dalla scoperta del sesso del bebè alla scelta del nome. Proprio durante questa dolce attesa, i due hanno dovuto combattere contro il Covid (o meglio, è stata l’influencer a farlo, dal momento che Ciavarro è riuscito a non contrarre il virus). Ma tutto è bene quel che finisce bene. E oggi, con la nascita del piccolo Gabriele, si chiude una breve parentesi e si apre un nuovo, entusiasmante capitolo della loro vita.