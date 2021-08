Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro genitori: la gioia incontenibile di Eleonora Giorgi

editato in: da

I pancioni Vip del 2021

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro diventeranno presto genitori e la gioia di Eleonora Giorgi è incontenibile. Su Instagram l’attrice ha espresso tutta la sua felicità per l’arrivo del primo nipotino. La diva del cinema italiano proverà l’emozione di stringere fra le braccia il piccolo frutto dell’amore fra l’influencer e il conduttore.

Con il consueto entusiasmo, Eleonora ha raccontato tutta la sua gioia in un post su Instagram. L’attrice ha postato uno scatto in cui il figlio Paolo accarezza il pancione di Clizia. “Pare che diventerò nonna! Che bellooooooooooo!!!!”, ha scritto la Giorgi e la Incorvaia le ha immediatamente risposto: “Sarai una nonna meravigliosa! Sarà molto fortunato/a!”.

Il figlio della coppia arriverà fra febbraio e marzo del 2022, portando una ventata di novità in famiglia. Per Paolo Ciavarro, secondogenito della Giorgi, si tratta del primo figlio, mentre Clizia è già mamma di Nina, nata dal matrimonio con Francesco Sarcina. Nel corso del GF Vip era stata proprio la Giorgi a fare il tifo per la loro love story, entrano più volte nella Casa di Cinecittà, accompagnata anche dall’ex Massimo Ciavarro.

Clizia, che diventerà mamma a 40 anni, ha raccontato la sua emozione sui social, lanciando un messaggio importante. “Sono così felice, desideravo tanto dar un fratellino o sorellina a Nina, aver un nostro baby per suggellare il nostro amore grande – ha scritto -. Avevo smesso di credere e oggi credo di nuovo grazie a te che sei l’uomo dei mie sogni. Chi reputa puerile e melenso ciò passi avanti. E chi invece è pronto ad ascoltare, non smetta mai di sognare e non si faccia mai dire da nessun medico maschilista che é grande , mia nonna Francesca ha dato alla luce la seconda figlia a 42 anni. Non fatevi classificare da nessuno come vasetti di yogurt che prima o poi scadranno, credete nella vostra genetica e positività quella non ha età e batte tutto e tutti”.

L’amore per Ciavarro era arrivato in un momento particolare nella vita di Clizia che aveva scelto di partecipare al GF Vip dopo il divorzio da Sarcina e le accuse dell’ex riguardo un tradimento (si parlò di un bacio) con Riccardo Scamarcio, migliore amico del cantante. Oggi l’influencer non potrebbe essere più felice: ha voltato pagina e si prepara a vivere di nuovo la gioia della maternità.