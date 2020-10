Pancioni Vip 2021: Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski ha annunciato di essere in attesa del primo figlio dal marito Sebastian Bear-McClard. "Ci piace rispondere che non sapremo il sesso fino a quando nostro figlio non avrà 18 anni e che poi ce lo farà sapere - ha detto -. Tutti ridono, ma questo scherzo nasconde una verità importante: non abbiamo idea di chi – o che cosa – stia crescendo nella mia pancia”.