Chi è Pietro, il fidanzato di Levante

Levante ha ritrovato l’amore accanto a Pietro Palumbo, e presto insieme diventeranno genitori. Ma chi è l’uomo che ha saputo conquistare il cuore della bellissima cantante siciliana?

Dopo il tormentato addio a Diodato, si è molto parlato della vita sentimentale di Levante, alias Claudia Lagona. Lei, sempre molto riservata per quel che riguarda la sua sfera più intima, ha cercato di mantenere il massimo riserbo. Ma non c’è riuscita a lungo: ben presto sono comparse le prime foto che la ritraevano assieme ad un uomo bellissimo, e la curiosità dei suoi si è subito scatenata. Chi è l’affascinante ragazzo di cui Levante si è innamorata?

Il suo nome è Pietro Palumbo, un giovane avvocato siciliano ben lontano dal mondo dello spettacolo. E tale avrebbe voluto rimanere, ma alcune immagini sono trapelate alla stampa e l’idillio d’amore tra lui e la cantante è finito sulla bocca di tutti. Così, la stessa Levante ha deciso di rompere il silenzio, rivelando qualche dettaglio in più sulla sua relazione. “È stato un grandissimo colpo di fortuna” – ha ammesso l’artista, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Il loro primo incontro è accaduto quasi come nelle favole, per uno scherzo del destino: “Quella sera ero arrabbiatissima e un amico mi propose di uscire a mangiare. Poi ritrattò, si era scordato di una cena di compleanno. E lì mi sono trovata a tavola con questo dio siciliano, di una bellezza non comune. Ma la sua bellezza è quasi trascurabile rispetto all’animo che ha”. Una dichiarazione d’amore romantica e non molto convenzionale, quella che Levante si è lasciata sfuggire. E poi è arrivata qualche rara foto social, giusto piccoli stralci della sua vita quotidiana finalmente mostrati al pubblico.

Pietro è innamoratissimo di lei, la loro storia (che va avanti in gran segreto da ormai più di due anni) è davvero molto solida. Presto diventerà papà: Levante ha di recente annunciato di essere in dolce attesa di una bimba, con un lungo messaggio dal colpo di scena finale che ha fatto impazzire di gioia i suoi fan. Non poteva esserci modo migliore per coronare questo splendido amore, che di segreto continua ad avere tantissimo, anche essendo ormai uscito allo scoperto.