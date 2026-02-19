Levante, il mix and match coloratissimo alle prove di Sanremo 2026

Prossimamente a Sanremo 2026 con "Sei Tu", in sede di prove Levante ci ha già dato un piccolo assaggio dei look che vedremo sul palco: la difficile arte del mix and match secondo la cantautrice siciliana

Dopo tre anni esatti, vedremo Levante calcare ancora una volta — precisamente la terza — il prestigioso palco del Teatro Ariston. Nel 2020 la cantante classe 1987 aveva preso parte alla kermesse con Tikibombom, nel 2023 con Vivo ed è ora il turno di Sei Tu: in passato nessuno dei due brani era purtroppo riuscito a sfiorare il podio, ma era stato sicuramente premiato in seguito dalle classifiche italiane.

In attesa di scoprire le sorti della nuova proposta in gara, non si può negare che sulla crescente curiosità abbia un fortissimo ascendente anche lo stile della cantautrice sicula: si sa, le sue scelte in tema di pettinature e costumi sono da sempre l’esempio perfetto di come basti poco per esprimere una forte personalità, ed è per questo che le aspettative in merito sono molto alte. Aspettative che non sono state certo deluse a partire dal look sfoggiato alle prove.

Il mix and match secondo Levante: il look alle prove di Sanremo 2026

È quasi tutto pronto per Sanremo 2026: avrà inizio il 24 febbraio la 76esima edizione del Festival della Canzone Italiana, ma per le strade della città ligure si respira musica già da un po’. Gli artisti in gara sono infatti impegnati nelle prove da qualche settimana, ed è proprio in questa sede che si sono potute avvistare alcune interessanti anticipazioni in merito ai look che vedremo prossimamente sul palco.

Se precedentemente Levante pareva non essersi voluta scucire più di tanto riguardo ad essi, eccola stavolta sfamare il popolo di fashion addicted all’ascolto con una mise eccentrica e personale alla sua maniera: la vediamo in foto padroneggiare con grande nonchalance la difficile arte del mix and match, attraverso una polo in maglia a righe rosse, gialle e verdi bottiglia su fondo grigio chiaro, ed una tube skirt ad altezza caviglie in stampa pied de poule, gialla e marrone.

Riprendono il pezzo di sopra le calze in lana spessa ed anche le slingback effetto mocassino, dalla punta squadrata, con tacco largo e morsetto dorato, mentre si abbina perfettamente alla gonna il blazer in ecopelle color cioccolato.

Chi vestirà Levante a Sanremo 2026

Dietro ai costumi di Levante c’è questa volta Lorenzo Oddo, conosciuto anche come Mr Lollo, il quale lo scorso anno ha vestito l’artista che è riuscito a salire sul gradino più alto del podio, Olly, e che a Sanremo 2026 si occupa parallelamente anche di Ditonellapiaga: “Molto divertente la dicotomia tra le due artiste. Sto lavorando in due mondi paralleli che sono completamente in antitesi. Da una parte c’è Dito in un mood massimalista, irriverente, provocatorio e anche molto carico, dall’altra c’è Claudia e uno stile minimalista”, ha ammesso.

Poi è tornato a parlare della cantautrice siciliana: “Con lei stiamo lavorando per sottrazione, stiamo togliendo e ancora togliendo. Questo è anche l’aspetto più difficile perché a fare qualcosa di wow con niente a sbagliare ci metti in secondo”.

“La canzone è protagonista e il vestito è stato pensato per essere la cornice del brano. L’abito non avrà una connotazione moda così forte pur nel suo essere molto moda proprio perché vestirà il pezzo in una maniera perfetta. Posso anche anticipare che la prima sera l’uscita di Levante sarà abbastanza shock”, ha continuato poi, rendendo ancor più difficile da digerire l’attesa.