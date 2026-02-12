Sanremo 2026, I primi look per le prove a teatro: da Arisa a Ditonellapiaga
È — finalmente — quel momento dell’anno: al Festival di Sanremo 2026 manca sempre meno ed i 30 Big in gara sono già, ovviamente, le vittime predilette dei fotografi. Al Teatro Ariston, durante le prove, si è potuto pregustare un piccolo assaggio di quelli che saranno i look che vedremo sul palco dal 24 al 28 febbraio. Del resto gli stylist iniziano ad occuparsi dell’immagine degli artisti con largo anticipo: esattamente come ci aspettavamo, era colorata e sbarazzina la tenuta di Ditonellapiaga. Per l’occasione la cantante ha scelto un abitino svasato di un vibrante arancione, a manica corta e con spalline rinforzate, con tanto di fiocchetto applicato, firmato MSGM. Completavano la mise delle collant a pois e delle slingback in vernice nera.