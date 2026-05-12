Arisa si sfoga dopo le critiche sul fisico: “Non guardatemi più”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Arisa

Commenti continui, osservazioni e pettegolezzi sul suo fisico: Arisa non ce la fa più e si sfoga su Instagram. La cantante, dopo le discussioni sul suo dimagrimento, ha deciso di rompere il silenzio, rispondendo in modo diretto e sincero, come nel suo stile.

Lo sfogo di Arisa su Instagram dopo i commenti sul suo dimagrimento

Presentando il suo nuovo singolo Rugiada, Arisa ha deciso di lasciarsi andare ad un lungo sfogo su Instagram, parlando di come si sente in questo periodo della sua vita.

“Ridere non è facile, il mondo te lo devi raccontare e pure il modo – ha scritto l’artista -. Io sono felice, sono triste, sono sola, sono piena di gente. Sono magra, imperfetta, giovane e vecchia, sono bella e brutta, sono un essere umano e pure un partigiano, sono il mio specchio, la mia voce, i no che ricevo, quelli che dico, i sì che sono sempre gli stessi, novità poche, il cuore spento”.

“Sono parole pesanti e rugiada – ha aggiunto -. Voglio arrivare all’ultimo giorno che mi spetta, cerco il mio modo. Sincerità è anche questo. Amate la gente per quello che è perché questo significa amare. Oggi è difficile campare e farlo costantemente davanti agli occhi di tutti. L’ho scelto per cantare, allora ascoltatemi e non mi guardate più”.

Il dimagrimento di Arisa e le critiche feroci sui social

Nel corso degli anni Arisa è cambiata molto e spesso la sua metamorfosi è finita sotto la lente d’ingrandimento. In particolare nell’ultimo periodo si è parlato molto del suo dimagrimento. L’artista è apparsa in pubblico visibilmente più sottile e il tribunale digitale da quel momento non le ha dato.

Sotto le suo foto di Instagram si sono moltiplicati i commenti, spesso cattivissimi, sul suo fisico e qualcuno l’ha persino accusata di essere ricorsa ad un medicinale per dimagrire. Accuse che Arisa ha respinto al mittente con la sua consueta ironia, ma leggendo la mole di commenti da parte di utenti che si permettono di giudicare il suo corpo, è facile pensare quanto la cantante si senta infastidita.

Una tendenza, quella di giudicare il fisico degli altri, diventata sempre più diffusa con i social e spesso fuori controllo. Insulti gratuiti, critiche e body shaming, sul web spesso la trasformazione estetica viene messa sotto processo con l’impossibilità, per chi ne è protagonista, di difendersi.

Solo qualche giorno fa, Arisa aveva rivelato di aver ricevuto critiche spietate sul suo fisico dopo la vittoria a Sanremo nel 2009: “Dopo ‘Sincerità’ mi prendevano in giro per strada – aveva raccontato -. Poi le cose sono cambiate e ora con la mia immagine faccio quello che voglio”

“C’è stato un periodo in cui piangevo, non volevo uscire di casa, non mi sentivo all’altezza – aveva aggiunto l’artista -. Una volta una cassiera a Roma, a San Lorenzo, ancora me lo ricordo, ha detto al tipo che le stava vicino ‘Certo che in televisione è brutta, ma dal vivo è proprio un rospo’. E io stavo là”.

Un dolore che Arisa ora è costretta a rivivere, senza possibilità di scampo. Un’ingiustizia di fronte a cui è impossibile non indignarsi.