Proprio come tutti gli anni, anche questa stagione di X Factor sta accendendo dinamiche e situazioni molto seguite dagli utenti, che spesso scatenano critiche e polemiche rivolte a giudici e conduttori. Durante il terzo live è toccato a Francesca Michielin, che a causa di una gaffe durante l’intervista a Colapesce e Dimartino, ospiti della serata, è stata travolta dai commenti degli spettatori. Ora, Alessandro Cattelan, ex presentatore dello show, ha deciso di dire la sua, difendendo la Michielin dalle polemiche.

Alessandro Cattelan difende Francesca Michielin

Un piccolo scivolone per Francesca Michielin, che però non è passato inosservato agli occhi degli spettatori. Durante la terza puntata dei live di X Factor la conduttrice ha intervistato gli ospiti Colapesce e Dimartino chiedendo loro come è stato duettare con Ivan Graziani, cantautore scomparso nel 1997. La domanda ha ghiacciato il pubblico, sottolineando la gaffe della conduttrice che ha subito provato a recuperare. Gli utenti però non hanno perdonato la cantante: tra commenti polemici e meme, i social si sono riempiti di prese in giro alla povera Michielin.

Che fosse effettivamente una gaffe o una domanda posta male, non tutti si sono sentiti di giudicare la Michielin, e alcuni si sono schierati in sua difesa. Durante la puntata del 14 novembre 2023 di Catteland, il programma radiofonico di Radio Deejay condotto da Alessandro Cattelan, il conduttore ha parlato della polemica mettendo l’accento su alcune dinamiche che molto spesso si accendono sui social: “Parlando con Colapesce e Dimartino ha fatto una domanda effettivamente posta un po’ male, un po’ fraintendibile. Però non è il telegiornale, è un programma di intrattenimento dove si parla un linguaggio anche non necessariamente iper-preciso. È un programma dove si chiacchiera, un po’ anche in cazzeggio. Io, conoscendo Francesca, ho dato subito per scontato che intendesse come è stato duettare con la sua voce. I più maliziosi hanno preso questa cosa come ‘Guarda che Ivan Graziani è morto, non hanno duettato veramente con lui’. Da lì è partita la shit storm nei confronti di Francesca, fatta passare come l’ultima delle stupide.“

Fonte: Getty Images

Il conduttore ha poi aggiunto: “Il pensiero che ho fatto in questi giorni è che questo modo di essere, di comportarsi, mi fa schifo. Le persone da casa potevano decidere tra due opzioni, in buona fede dire ‘Ah sì, intendeva questo’ o potevano in cattiva fede pensare che lei non sapesse una cosa. E si decide sempre di far passare, Francesca in questo caso, ma tutti, come l’ultima delle stupide. Ecco, a me questo modo di essere e comportarsi, mi fa schifo.”

Francesca Michielin, a “X Factor” per la sua competenza musicale

La presenza di Francesca Michielin come conduttrice per il secondo anno consecutivo è indice del fatto che la cantante ha tutte le carte in regola per impersonare quel ruolo. “La sua storia dovrà avere un peso? O la tua storia, nel momento in cui dici una cosa sbagliata viene cancellata completamente? Questa cosa è tremenda. Francesca Michielin suona più strumenti di quelli che le persone che l’hanno criticata sanno scrivere correttamente senza fare errori grammaticali. Parla di un cantante e tu dai per scontato che sia stupida su una cosa musicale. È questa facilità di considerare la gente stupida che a me non piace.” Ha continuato Cattelan.

Francesca Michielin, infatti, oltre a essere una delle più giovani vincitrici del programma ha anche una storia musicale densa, importante: laureata al conservatorio, direttrice d’orchestra e musicista di strumenti come pianoforte, sintetizzatore, basso, chitarra, timpano e organo a pompa, la sua preparazione è innegabile. È quindi ingiusto giudicarla come un’incompetente per un errore, seppur non banale, come quello avvenuto al terzo live e non considerare la sua professionalità nella conduzione del programma che l’ha resa così celebre e la sua pazienza nel tenere a bada giudici imprevedibili come Morgan, Dargen D’amico, Fedez e Ambra.