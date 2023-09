Francesca Michielin annulla tutti i concerti per problemi di salute: “Dolori insostenibili”

Fonte: IPA Francesca Michielin

È una roccia, Francesca Michielin, forte e fragile allo stesso tempo. Stavolta, però, ha dovuto arrendersi e prendersi il giusto tempo per recuperare, dopo il complicato intervento al quale si è sottoposta all’inizio di agosto. Pensava di farcela, di poter tornare sul palco e di fronte al suo pubblico ma il suo corpo ha avuto la meglio e le ha imposto di fermarsi. L’artista di Bassano del Grappa ha così annullato tutti i concerti in programma nell’ambito del tour organizzato a supporto del suo ultimo album, Cani sciolti, e che desiderava fortemente presentare sul palco. L’annuncio arriva direttamente da lei che, sul suo Instagram, si è detta profondamente rammaricata per quest’ennesimo stop.

Francesca Michielin sta male e ferma i concerti

“Nell’ultimo anno ho capito che non sempre possiamo avere il controllo su tutto, anzi: ho capito, o meglio, ho accettato che spesso la vita ci chiede di lasciare andare, anche quando le domande sono più delle risposte, ma ancora di più, ho compreso che dobbiamo dare dignità e abbracciare i nostri corpi anche e soprattutto nei momenti di ‘imperfezione’, di profonda insicurezza e vulnerabilità, anche e soprattutto quando non ci possono sostenere come vorremmo“, inizia così il post di Francesca Michielin, che ha voluto parlare direttamente al suo pubblico prima di svelare i motivi che l’hanno indotta ad annullare tutti i prossimi impegni sul palco.

E continua: “Purtroppo in questi dodici mesi, nonostante diversi tentativi, il problema non è rientrato, anzi: ho dovuto fare un intervento abbastanza invasivo – un mese fa – perché non avevo alternative. Ma, anche se a malincuore, l’ho accettato, proprio perché a quanto pare era questo l’unico percorso percorribile per tornare a stare meglio”.

L’intervento al quale si è sottoposta, non semplice, è andato bene ed è per questo che i medici le hanno permesso di tornare a lavorare, con la dovuta calma, in vista della ripresa dei concerti da settembre: “Negli ultimi dieci giorni, come da ‘protocollo’, sono tornata, lentamente, a fare musica. Provando a fare il consueto training vocale, ho avvertito dei dolori addominali sempre più importanti, che si sono intensificati e sono diventati insostenibili. Pensavo sarebbero rientrati, che era tutto normale, ma ogni giorno stavo sempre peggio“. Da qui, la decisione di annullare l’intero calendario, sebbene presto la vedremo sul palco di X Factor come conduttrice (le puntate sono registrate).

Laura Pausini, Levante, Emma: i messaggi d’affetto delle colleghe

Sotto il post di Francesca Michielin si è sollevata una vera e proprio ondata d’affetto da parte del suo pubblico e anche delle sue amiche colleghe, intervenute per incoraggiarla. “Sei una montagna”, scrive Emma, con la quale ha duettato sul palco del Festival di Sanremo nella serata delle cover e ancora Levante, che ha lasciato per lei un “Forza Fra”.

Dei tempi di Sanremo anche l’amicizia con Orietta Berti, che ha voluto starle vicina anche in questo momento: “Un abbraccio forte forte a te cara Francesca e un in bocca al lupo (viva il lupo) per un pronto recupero”; e ancora Laura Pausini: “Francy, la tua salute è la priorità, sempre. Non devi sentirti in colpa, il tuo corpo ti sta parlando e tu devi dargli ascolto. Noi ti aspettiamo fedeli, sperando prima di tutto che tu stia sempre bene “.