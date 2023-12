Francesca Michielin, il nuovo singolo: testo e significato di Solite chiacchiere

Fonte: Getty Images Francesca Michielin

Dopo la grande avventura di X Factor che l’ha vista impegnata nel condurre e, molto spesso, sedare i malumori dei giudici, Francesca Michielin torna ad occuparsi di musica, questa volta della sua. La cantante ha infatti scritto un nuovo singolo intitolato Solite chiacchiere. Scopriamo testo e significato del suo ultimo progetto musicale.

Francesca Michielin, significato di “Solite chiacchiere”

Conosciamo bene l’amore sfrenato che Francesca Michielin prova per la musica: dai suoi esordi fino alla sua affermazione come cantante e direttrice d’orchestra, il suo mantra e augurio preferito è buona musica. Un amore che ha confermato anche questa volta considerando che, subito dopo la fine della sua conduzione di X Factor 2023, ha deciso di mettersi al lavoro producendo un nuovo brano. Solite chiacchiere, che sarà disponibile dal 15 dicembre, nasce dalla collaborazione di Francesca con il polistrumentista, autore e produttore Esseho, pseudonimo di Matteo Montalesi. Un testo, che abbiamo avuto la fortuna di ascoltare per la prima volta durante la finale di X Factor 2023, che parla di amore, autodeterminazione e voglia di ritrovarsi dopo aver affrontato dei momenti difficili.

Parlando del suo singolo, Francesca Michielin ha raccontato: “Solite chiacchiere è una storia d’amore ma anche di autodeterminazione, un invito a reagire e ad alzare la testa. Parla di quanto sia fondamentale trovare il giusto equilibrio nelle relazioni, di quanto spesso ci si possa sentire intrappolati in un rapporto che ci tarpa le ali e ci limita, costantemente disturbati da un rumore di fondo che ci distrae e ci fa pensare di non essere mai abbastanza. Diventa quindi fondamentale trovare la forza di trasformare questi momenti difficili in occasioni di rinascita.”

“Solite chiacchiere”, testo del brano

Dopo averlo ascoltato a X Factor ed esserci emozionati con la sua interpretazione, ecco il testo di Solite chiacchiere, il nuovo singolo di Francesca Michielin.

Mi spiace ma non ho più voglia di baciarti ancora

vorrei andare a una festa per ballare da sola

perdermi dei pezzi per poi ritrovarmi intera ma

c’è troppa luce per vedere le stelle

il mare d’inverno mi fa stare male

Non mi va

di ascoltare le solite chiacchiere

di indossare le solite maschere

i tuoi respiri su di me

Raccoglierai

le lacrime ancora ancora ancora

poi passerà

ho cercato l’amore

nel mare mare mare

fino ad affogare

fa male male ma

lo posso sopportare

Mi spiace se ci ho messo troppo per lasciarti andare

ma finalmente ho alzato la testa

non sto a cercare a terra cosa resta

con le scuse che mi raccontavi

prendendo a calci tutti i sentimenti

cosa me ne importa

ora è un’altra storia

tiro dritto anche per stavolta

Non mi va

di ascoltare le solite chiacchiere

di indossare le solite maschere

e alzare il volume per non sentire la mia testa che fa

di inciampare sulle pozzanghere

di lasciare solo per rimpiangere

io non sono

come te

Raccoglierai

le lacrime ancora ancora ancora

poi passerà

ho cercato l’amore

nel mare mare mare

fino ad affogare

Fa male male ma

lo posso sopportare

che fa

se pioverà ancora ancora poi passerà

ho sommerso l’amore

nel mare mare mare senza respirare

fa male male ma

lo posso sopportare