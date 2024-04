Aka 7even, il nuovo singolo è Notte fonda: testo e significato del brano

"Notte fonda" è il nuovo singolo di Aka 7even in cui si racconta in modo introspettivo: scopriamo testo e significato

Fonte: IPA Aka 7even

Volto notissimo per la sua partecipazione ai talent musicali e non solo, Aka 7even fa il suo grande ritorno con un nuovo singolo. Notte fonda è il pezzo che racconta una rinascita.

“Notte fonda”, significato della canzone di Aka 7even

Dopo aver partecipato alle selezioni di X Factor nel 2017, dovendo lasciare il posto nella fase dei bootcamp, Aka 7even non si è lasciato intimorire, e ha continuato il suo percorso musicale partecipando all’edizione 2020 di Amici. Un percorso che lo ha fatto amare da fan e dai giudici, e che, proprio grazie alla sua bravura, lo ha portato sul palco dell’Ariston tra i Big di Sanremo 2022 con Perfetta così, nonostante un piccolo intoppo dovuto al Covid qualche settimana prima della kermesse.

Ora, Aka 7even torna in radio e sulle piattaforme con un brano dal titolo Notte fonda, un pezzo prodotto da Junior k, Kyv, Zef e Starchild che si immerge in un percorso di rinascita dell’artista, raccontando dell’influenza positiva che ha su di lui una persona, come fosse una cura ai suoi incubi.

Un brano che suona come il racconto di un momento di introspezione emotiva, esplorando la sensazione di pace interiore e la soddisfazione di fronte alla sua crescita personale. Ascoltandola, possiamo immaginarci una lunga notte in cui il tempo perde di significato, facendo svanire i pensieri più oscuri.

“Notte fonda” testo della canzone di Aka 7even

Nella calma

Calma piatta

La tua voce suona nella città

Occhi aperti

Mentre dormi

Vivi gli incubi, sogni a metà

Solo per te mi sono aperto

Brividi sogni e sentimento

Non passa il tempo se sto con te

Ombre sulla parete si muovono a tempo

Calze a rete sul pavimento

E da quando ci sei penso che

Dell’amore non mi fido ma mi fido di te

Che sei la cura

Ai brutti sogni che mi fanno ancora paura

A volte sbaglio quando non so chiedere scusa

Mi fai sentire come

In una notte fonda

Lento

Balli su di me

Sulle mie spine

È come se fermassi il tempo

Fino alla fine

Chiudi le mie ferite e poi le vivi

Tu mi hai dato tutta la tua anima

Io ti ho dato la mia verità

Insieme abbiamo scritto la poetica

Dato senso all’energia cinetica

Baby ma già lo sai

Da quando ci sei penso che

Dell’amore non mi fido ma mi fido di te

Che sei la cura

Ai brutti sogni che mi fanno ancora paura

A volte sbaglio quando non so chiedere scusa

Mi fai sentire come

In una notte fonda

Tutto scompare in una notte fonda

Buio totale in una notte fonda

La gente

In un istante

Scompare

E ci sei solo tu

Un diamante

E la notte adesso brillerà di più

Dell’amore non mi fido ma mi fido di te

Che sei la cura

Ai brutti sogni che mi fanno ancora paura

A volte sbaglio quando non so chiedere scusa

Mi fai sentire come

In una notte fonda

Tutto scompare in una notte fonda

Buio totale ma ci sei tu nell’ombra