Sanremo 2022, Aka7even positivo al Covid. Cosa accade ora

Sanremo 2022, i cantanti in gara della 72esima edizione

Mancano appena due settimane all’inizio di Sanremo 2022 e, come sempre, le aspettative sono alte (anzi, altissime). Ma un’ombra si è appena stagliata sulla nuova edizione del Festival della Canzone Italiana: uno dei Big in gara, il cantante Aka7even, ha condiviso una story su Instagram in cui afferma di aver contratto il Covid. Cosa accadrà ora?

Il messaggio di Aka7even su Instagram

“Ciao a tutti, volevo comunicarvi che a seguito di un tampone molecolare sono risultato positivo al Covid-19“, con queste parole si apre la story che il cantante Aka7even ha condiviso con i suoi follower di Instagram. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, appena pochi giorni prima del suo esordio tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2022.

Aka7even – nome d’arte di Luca Marzano – è uno dei giovanissimi che si sono fatti conoscere (e valere) dalla scuderia di Maria De Filippi, che vanta ogni anno numerose presenze che derivano dal lavoro del suo talent Amici. Il cantante ha voluto rassicurare i fan sulle sue condizioni di salute: “Fortunatamente sto bene, non ho sintomi e altrettanto chi mi sta vicino. Abbiate cura di voi stessi e restate in guardia, vi abbraccio forte! A presto, Aka”.

Sanremo 2022, cosa accade se un cantante ha il Covid

Oltre al messaggio via social di Aka7even, dalla direzione artistica di Sanremo 2022 non è giunta alcuna comunicazione ufficiale (almeno per il momento). Per Amadeus, come per noi telespettatori, si tratta della seconda edizione della kermesse nell’epoca del Covid ed è messo in conto che i cantanti in gara possano incappare nel tanto temuto contagio. Da questo inverno impazza la cosiddetta variante Omicron, particolarmente contagiosa ma per fortuna lieve sia nei soggetti più giovani che in quelli che hanno ricevuto il vaccino.

Cosa accade ora? Stando al regolamento del Festival della Canzone Italiana, il cantante che ha contratto il Covid non è costretto ad abbandonare la gara. La prassi anche quest’anno dovrebbe essere identica a quella adottata nella scorsa edizione della kermesse per il cantante Irama, a cui è stata data la possibilità di prender parte alla competizione, seppur senza esibirsi live sul palco del Teatro Ariston.

Se Aka7even – che al momento deve stare in quarantena in attesa di un nuovo tampone – come qualsiasi altro cantante di Sanremo 2022 dovessero risultare positivi al Covid dopo l’inizio del Festival, potranno comunque gareggiare ma solo “virtualmente”. Ed è probabile che Amadeus decida di mandare in onda a ogni puntata le registrazioni delle prove al posto dell’esibizione dal vivo o, se non fosse possibile, troverà certamente un alternativa.

Aka7even, il debutto sul palco del Teatro Ariston

Il Festival di Sanremo 2022 prenderà il via martedì 1° febbraio e già non vediamo l’ora. A maggior ragione vien da pensare a come si debba sentire il giovane Aka7even, fresco di partecipazione ad Amici 20 e reduce da un’estate in cui la sua Loca è diventata un tormentone indimenticabile.

Speriamo proprio di vederlo sul palco del Teatro Ariston, intanto l’attenzione è puntata (ovviamente) sulla sua salute. Il giovane cantante partecipa con un brano dal titolo Perfetta così, scritto a quattro mani con Vincenzo Colella che “racconta del mio nuovo approccio alla vita, di un percorso di insicurezza che sono riuscito a colmare e rendere parte del mio carattere”, come lui stesso ha dichiarato.