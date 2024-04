Fonte: Ufficio Stampa Le Iene Stefano De Martino a "Le Iene"

Le Iene torna in prima serata su Italia1 con una nuova puntata stasera 23 aprile 2024: tanti i servizi proposti al pubblico, con le inchieste di Veronica Gentili, conduttrice ormai rodata insieme a Max Angioni. Largo spazio viene dato a Sanremo 2025: la kermesse, orfana di Amadeus e Fiorello, ha bisogno di un nome altrettanto forte per continuare ad attrarre gli spettatori. Tutte le anticipazioni, gli ospiti e i servizi della puntata de Le Iene di stasera.

I servizi de Le Iene di martedì 23 aprile 2024

Torna come di consueto l’appuntamento con Le Iene Show, il programma ideato da Davide Parenti, con la regia di Antonio Monti, e condotto da Veronica Gentili e Max Angioni. In onda su Italia1 a partire dalle ore 21,20, tra gli ospiti della puntata di stasera troviamo il regista Riccardo Milani e il rapper Leon Faun. Quali sono, però, i servizi proposti nel corso del programma? Vi diciamo tutte le anticipazioni.

Come sempre si parla di attualità: il servizio di Gaston Zama ha al centro di tutto un’inchiesta sulla legalizzazione della cannabis in Germania. Invece, Nina Palmieri si è dedicata a un tema quantomai delicato e attuale, ovvero l’incongruenza di genere: ai microfoni de Le Iene parlano dunque quattro famiglie che hanno affrontato il percorso dei figli. Dopodiché, Stefano Corti propone un servizio sul prossimo conduttore del Festival di Sanremo.

Il Toto-Nomi per Sanremo 2025: le dichiarazioni di Conti e De Martino

Il Festival di Sanremo non ha al momento un conduttore dopo Amadeus, che dopo la quinta edizione ha scelto non solo di salutare il palco dell’Ariston, ma anche la Rai: il trasferimento sul Nove avverrà dopo la scadenza del contratto in agosto. Il Toto-Nomi ormai impazza, e tra i conduttori di punta potrebbe esserci proprio Carlo Conti. In uno dei servizi proposti da Le Iene stasera 23 aprile 2024, vediamo Stefano Corti intervistare alcuni dei personaggi che potrebbero effettivamente essere in lizza, ovvero Carlo Conti, Stefano De Martino, Paolo Bonolis, Alessandro Cattelan, Gigi D’Alessio e Alessia Marcuzzi.

Paolo Bonolis ha così replicato a Corti, che chiede se la Rai lo abbia già contattato: “Sì, sì, mi ha parlato, mi ha parlato. E io gli ho detto che non posso”. Invece, Gigi D’Alessio si è concentrato sulla differenza tra il mestiere di artista e di conduttore: “Con un altro che fa lo stesso mestiere di Amadeus, un conduttore, tipo Carlo Conti, vanno subito a fare il paragone, quindi hanno paura”. Non è stato meno titubante Stefano De Martino, che per ora non sogna proprio il Festival, temendo un passo falso: “Sanremo è un’arma a doppio taglio, se ti va bene, tutto bene, ma se ti va male…”, ed è subito un secco “no”. Invece, è stato molto più aperto Conti, che del resto del Festival è ormai esperto e non teme proprio il confronto: “Ci sono un sacco di donne bravissime. Maria! (De Filippi, n.d.r.) L’ha fatto con me, è stato bellissimo, ci siamo divertiti un sacco. Magari torniamo io e lei, chissà…”. Di sicuro, un ritorno della coppia Conti-De Filippi sarebbe un successo.