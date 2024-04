Fonte: IPA Veronica Gentili conduce Le Iene

Le Iene torna martedì 16 aprile, come sempre in prima serata su Italia 1, con una nuova puntata all’insegna dell’informazione e delle inchieste condotta da Veronica Gentili insieme a Max Angioni. Gaetano Pecoraro punta l’attenzione sulla pratica del digiuno intermittente, dieta che spopola anche tra molti vip e protagonisti del mondo dello spettacolo mentre Nicolò De Devitiis dedica un servizio a Emma, che torna a parlare della malattia e dell’intervento di rimozione delle ovaie al quale è stata sottoposta.

I servizi de Le Iene di martedì 16 aprile 2024

La ormai collaudata coppia di conduttori formata dalla giornalista Veronica Gentili e dal comico Max Angioni presenta in studio i nuovi servizi de Le Iene, dedicati come sempre ai temi più caldi del momento. Tra questi quello del digiuno intermittente, una particolare dieta di cui si parla sempre più spesso sui social tra informazione e disinformazione.

A fare luce su verità e miti da sfatare è il giornalista Gaetano Pecoraro che ha intervistato alcuni personaggi del mondo dello spettacolo (e non solo) che hanno messo in pratica i dettami del digiuno intermittente. Tra le testimonianze presentate a Le Iene quelle di Fiorello, Caterina Balivo, Giuseppe Brindisi e Matteo Renzi, oltre ovviamente a quella di un esperto, il dottor Iader Fabbri, biologo nutrizionista e divulgatore scientifico, pronto a spiegare al pubblico di Italia 1 effetti e benefici della dieta.

Emma a Le Iene, il ricordo del padre e la fecondazione assistita

Tra i servizi più attesi quello dedicato a Emma Marrone, cantante che abbiamo visto sul palco del Festival di Sanremo con il brano Apnea. Nicolò De Vitiis ha trascorso due giorni insieme all’artista, pronta a mettere a nudo la parte più intima di sé, portando alla mente gioie ma anche dolori di una vita che è stata finora un’altalena di emozioni.

Emma è tornata a parlare del cancro, tornato per ben tre volte nella sua vita e che l’ha costretta a subire un intervento di rimozione delle ovaie, quando ormai non c’era più speranza. Resta, però, la speranza di poter avere dei figli un giorno ed è a tal proposito che si è concentrata sul tema della fecondazione assistita e sul diritto di diventare madri anche per le donne single.

“Ho l’utero. Però viviamo in un Paese in cui, purtroppo, le donne single non possono avere figli attraverso la fecondazione assistita senza la presenza di un compagno. La trovo una stron**ta enorme – ha spiegato -. Io ho 39 anni e tutti gli strumenti per essere madre: economici, psicologici, sostegno della famiglia, ma siccome non ho un compagno non posso avere il diritto di diventare madre. Mi piacerebbe diventare madre sapendo che tutte le donne potrebbero averne diritto, non mi piace pensare che sia sempre e solo una questione economica”.

Le Iene, gli ospiti di martedì 16 aprile 2024

Immancabili anche gli ospiti in studio a Le Iene. Nella puntata di martedì 16 aprile i conduttori accolgono Mauro Repetto, celebre paroliere naturalizzato francese che è stato protagonista della grande scena musicale italiana con Max Pezzali, con il quale ha fondato gli 883.

Ospite in studio anche Giulia Salemi, ex volto del Grande Fratello insieme ad Alfonso Signorini che fa coppia fissa con Pierpaolo Pretelli e dal 12 aprile ha intrapreso una nuova avventura con il suo primo podcast, Non lo faccio per moda.