Anticipazioni Le Iene: storie e ospiti della puntata del 28 maggio

Fonte: Ufficio stampa Mediaset Veronica Gentili e Max Angioni

Nuovo appuntamento con Le Iene, lo show di Italia Uno condotto da Veronica Gentili e Max Angioni. Nella puntata del 28 maggio, come sempre, ci sarà spazio per servizi d’inchiesta e d’attualità, mentre gli ospiti in studio saranno Enrico Ruggeri, Noemi e Il Tre.

“Le Iene”, anticipazioni della puntata dal 28 maggio

Una puntata in cui il giornalismo d’inchiesta si affiancherà a temi più leggeri, facendo spazio anche a diverse parentesi musicali: l’appuntamento del 28 maggio de Le Iene, in onda come sempre in prima serata su Italia 1, promette di soddisfare le esigenze anche degli spettatori più esigenti.

Tra i servizi in scaletta, si segnala il ritorno di Nina sul caso dell’epidemia di citrobacter che, qualche anno fa, aveva causato la morte di alcuni neonati all’ospedale di Borgo Trento a Verona. In questi giorni, nello stesso ospedale, ci sono stati nuovi casi di colonizzazione. Mentre l’istituto sanitario rassicura dichiarando sia tutto sotto controllo e che non ci sia motivo di preoccupazione, all’inviata è stato riferito che le cose non sarebbero così. La Iena decide di confrontarsi con un dirigente della struttura per meglio capire cosa stia succedendo.

Nicolò De Devitiis, invece, è a Berlino in compagnia dei Negramaro, per le consuete 48 ore con la band: un incontro ravvicinato che racconterà un profilo del tutto inedito del gruppo salentino, reduce dal successo dell’ultimo Festival di Sanremo dopo una pausa di diversi anni dalle scene musicali.

“Le Iene”, chi sono gli ospiti in studio del 28 maggio

Nella puntata del 28 maggio de Le Iene, ci sarà spazio anche per ben tre ospiti musicali. Il primo è Enrico Ruggeri: il cantautore milanese, tra i rocker più famosi del panorama nazionale, ha da poco pubblicato il libro 40 vite senza fermarsi mai, in cui ha ripercorso momenti cult e retroscena della sua carriera. Con lui anche Noemi, reduce dalla conduzione del concerto del primo maggio, e il rapper Il Tre, che ha partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano Fragili, classificandosi alla dodicesima posizione.

“Le Iene”, trasmissione ideata da Davide Parenti, può essere seguita anche in streaming, in Italia e all’estero, su http://www.iene.it.

“Le Iene”, chi sono i conduttori Veronica Gentili e Max Angioni

A condurre la puntata del 28 maggio de Le Iene, saranno come sempre Veronica Gentili e Max Angioni. La giornalista romana, classe 1982, è uno dei volti più amati Mediaset, e si è fatta conoscere grazie agli show Controcorrente e Dalla vostra parte. Nel suo curriculum ci sono anche alcune esperienze come attrice: avvicinatasi al teatro, che considera la sua grande passione, ha preso parte anche a film e fiction come Romanzo criminale – La serie, e RIS Roma 3. La reporter è arrivata a Le Iene raccogliendo il testimone di Belen Rodriguez dopo l’addio di quest’ultima a Mediaset.

Max Angioni è invece un attore e comico. Dopo aver partecipato ad Italia’s got Talent nel 2020, ha conosciuto grande popolarità prendendo parte alla seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori. Tornato sul palco di Zelig, è approdato su quello de Le Iene per affiancare Veronica Gentili alla conduzione dello show.