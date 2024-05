Fonte: IPA Anticipazioni Le Iene, ospiti e storie di stasera 21 maggio: c'è anche Benedetta Porcaroli

Martedì 21 maggio, torna in prima serata su Italia1 il consueto appuntamento con “Le Iene“, condotto da Veronica Gentili e Max Angioni. La puntata promette di essere particolarmente intensa e ricca di contenuti, con approfondimenti su casi di grande rilevanza e ospiti di eccezione.

Le Iene, anticipazioni e servizi del 21 maggio 2024

La puntata di martedì 21 maggio vedrà al centro dell’attenzione due servizi esclusivi firmati da Gaston Zama, che continuerà a indagare sul caso di Chico Forti. Forti, dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti per l’omicidio di Dale Pike, è recentemente tornato in Italia.

Condannato all’ergastolo per un delitto avvenuto il 15 febbraio 1998 a Miami, Forti ha sempre proclamato la sua innocenza. L’inchiesta di Zama, iniziata nel 2019, ha ricostruito tutte le tappe fondamentali del caso, sia dal punto di vista umano che giudiziario, fino al ritorno in patria di Forti. Il primo servizio di Zama mostrerà l’incontro con Chico Forti nel penitenziario di massima sicurezza a Miami e il successivo incontro con i suoi figli, Francesco e Jenna Blue, che vivono attualmente alle Hawaii.

Saranno inoltre presentate interviste esclusive realizzate nel corso degli anni con magistrati, avvocati, testimoni e figure politiche che si sono interessate alla vicenda, tra cui l’ex Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che nel 2020 annunciò il rientro di Forti in Italia.

Verranno raccolte anche le testimonianze dello zio Gianni, della madre Maria e di altre persone vicine all’imprenditore trentino, che hanno sempre creduto nella sua innocenza. Il servizio includerà anche la richiesta di rilascio al governatore della Florida da parte di Bradley Pike, fratello della vittima, e il movimento d’opinione in Italia che ha chiesto la revisione del processo.

Il secondo servizio di Zama si concentrerà su come l’informazione ha trattato il caso nelle ultime settimane, criticando l’accoglienza fatta dalla premier Giorgia Meloni all’aeroporto militare di Pratica di Mare e descrivendo Forti come un “assassino”.

Un altro servizio della serata, realizzato da Filippo Roma e Francesca Di Stefano, metterà in luce la presenza dei chioschi della famiglia Tredicine agli Internazionali Bnl d’Italia, uno dei tornei di tennis più prestigiosi al mondo, che si svolge annualmente a Roma.

La famiglia Tredicine è nota per il controllo delle bancarelle della capitale e per essere stata coinvolta nell’inchiesta di Mafia Capitale. Roma e Di Stefano cercheranno di far luce sul ruolo di questi chioschi all’interno del Foro Italico e su eventuali implicazioni con la giustizia.

Le Iene, gli ospiti di martedì 21 maggio 2024

La puntata di “Le Iene” del 21 maggio vedrà la partecipazione di ospiti di spicco. In studio saranno presenti l’attrice Benedetta Porcaroli, il rapper Il Tre e il coreografo Giuliano Peparini.

Benedetta Porcaroli discuterà dei suoi ultimi progetti e delle sue esperienze nel mondo del cinema e della televisione. Il Tre, rapper emergente molto amato dal pubblico giovane, parlerà della sua carriera musicale e delle sue nuove produzioni. Infine, Giuliano Peparini, coreografo di fama internazionale, condividerà le sue esperienze nel mondo della danza e del teatro, offrendo al pubblico uno sguardo esclusivo sul suo lavoro creativo.

La trasmissione, ideata da Davide Parenti e diretta da Antonio Monti, può essere seguita anche in streaming su http://www.iene.it, permettendo agli spettatori di non perdere neanche un momento degli approfondimenti e delle interviste proposte.